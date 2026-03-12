Pour une fin de campagne sous le signe du respect et du vivre-ensemble

Les élections sont un moment crucial de notre démocratie. Elles permettent de choisir démocratiquement un projet de société sous forme d'un programme politique présenté par chacun des candidats. Il s’agit d’un enjeu important pour tracer l’avenir de nos territoires.

Force est, hélas, de constater, que les débats et discussions censés être constructifs, se transforment souvent en joutes verbales lors desquelles l’outrance engendre des atteintes à la vie privée, familiale ou professionnelle, et dérivent même vers des arguties de polarisation et de stigmatisation.

Le CRI, Conseil Réunionnais de l'Interculturalité, a fait de la paix et l’harmonie à La Réunion et dans le monde son aspiration absolue.

À ce titre, il demande aux candidats de maintenir la hauteur des débats par la courtoisie et la justesse de leurs réflexions.

De même, la haine n'a pas de place à La Réunion, et les allusions à telle ou telle population présente dans l'ile comme bouc émissaire à nos maux sociaux sont regrettables, dangereuses et néfastes.

A l'occasion de ces prochaines élections municipales, le Conseil Réunionnais de l'Interculturalité appelle les candidats à la sérénité, au respect mutuel, à l'enrichissement du débat public et à préserver notre vivre-ensemble dans la fraternité réunionnaise.

Conseil Réunionnais de l’Interculturalité (CRI) et ses Amis

• Les associations et fédérations composant le CRI sont : ACLAO (Association culturelle langue ourdou et arabe) / ACM (Association culturelle musulmane de Saint-André) / ACRI (Association culturelle Réunion-Inde) / AECR (Association des étudiants comoriens de La Réunion) / AMCCR (Association musicale et culturelle comorienne de La Réunion) / AMR (Association des musulmans de La Réunion) / AOAVN (Association des originaires et amis du Viêt-Nam) / ARCAD (Association réunionnaise contre l’antisémitisme et le désinformation) / CJR (Communauté juive de La Réunion) / FAC (Fédération des associations chinoises de La Réunion) / FAMAR (Fédération des associations mahoraises actives de La Réunion) / GOPIO (Global organisation people of indian origin) / GIO (Global indian organization) / GARM-S (Groupement des associations Réunion-Maurice - solidarité) / Guan Di Réunion / GSR (Gujrati samat Réunion) / Kafpab / Miaro / Nasyon Kaf / Rasine Kaf / RECERE (Renaissance Celtique Réunionnaise) / REVE (Réunion entente vieillir ensemble) / RFID (Réunion France Indo-Pacifique) / La Route de la Solidarité / Run To Youth / Tamij Sangam / Zangoun

• Les Amis du CRI : Igbal Ingar / Idriss Issop-Banian / Paul Hoareau / René Lai-Hong-Ting