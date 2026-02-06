Pour une ville agricole d'excellence

Faire de Sainte-Suzanne une ville agricole d’excellence n’est pas un slogan. C’est une nécessité. C’est même une responsabilité historique à l’heure où notre territoire, riche de ses terres et de ses savoir-faire, fait face à des défis immenses : concurrence accrue, pression foncière, changement climatique, dépendance alimentaire. Notre ambition est claire : valoriser l’excellence de nos productions locales — la vanille, nos fruits, nos légumes — et renforcer durablement notre autonomie alimentaire. C’est le sens du projet que je porte : “Sainte-Suzanne, ville agricole d’excellence”, construit avec les agriculteurs péi eux-mêmes, autour d’engagements concrets, mesurables et structurants.

Ancien directeur général des services, je crois profondément à la force du partenariat public-agricole. Cette stratégie repose sur trois piliers : la création du Marché des Producteurs des Ô, l’évolution de la Fête de la Terre et de la Vanille, et le plan “Mieux manger dans nos cantines”. Trois leviers pour un même objectif : soutenir nos agriculteurs, créer de l’emploi local et garantir à nos enfants une alimentation saine issue de nos terres.

Alors que plus de 6 000 maires en métropole sont issus du monde agricole, cette réalité reste marginale à La Réunion. J’ai fait le choix d’intégrer deux agriculteurs sur ma liste, Jean-Paul Técher et Dany Rwan. Leur présence n’est pas symbolique : elle est stratégique pour défendre le foncier agricole dans le PLU, préserver la ressource en eau et renforcer l’approvisionnement local de nos cantines.

Face aux difficultés graves décrites par la Chambre d’Agriculture — environnement concurrentiel, aléas climatiques, contraintes multiples — nous devons répondre par l’action.

- Accompagner et protéger nos agriculteurs -

Nous créerons un bureau municipal de médiation agricole pour accompagner les exploitations dans leurs démarches. Nous structurerons aussi des débouchés sécurisés via les marchés publics, grâce à un allotissement géographique permettant aux petits producteurs de répondre. Les contrats pluriannuels garantiront revenus, investissements et installations de jeunes exploitants, tout en améliorant la qualité des repas scolaires dans le cadre de la loi EGAlim.

- Mieux manger dans nos cantines -

Nos 14 cantines scolaires deviendront un moteur économique local. Plus de fruits et légumes

produits à Sainte-Suzanne dans les assiettes de nos enfants, c’est plus de santé pour eux et plus de revenus pour nos agriculteurs.

- Créer la première boutique des agriculteurs du territoire -

Un lieu de vente directe, accessible, proposant légumes, fruits, viandes, volailles, produits transformés. Ce projet sera soutenu par les fonds européens (FEDER, FEADER) et nos partenaires institutionnels.

Des marchés itinérants dans les hauts -Bagatelle, l’Espérance, Commune Bègue, Bellevue, Deux-Rives- pour rapprocher producteurs et habitants. Vente directe zéro kilomètre, animations,

services communaux : une dynamique économique intégrée aux quartiers.

- Faire évoluer la Fête de la Vanille -

Nous transformerons la Fête de la Terre et de la Vanille en véritable salon de l’excellence

agricole : concours, innovations, agriculture durable, agrivoltaïsme. Une vitrine de notre savoir-

faire.

Valoriser notre histoire : le parcours Edmond Albius

Avec la Cinor, nous créerons à Bellevue un parcours touristique et patrimonial retraçant l’histoire

agricole, l’esclavage et l’engagisme. Un lieu de transmission pour nos élèves et d’attractivité pour notre territoire.

Sécuriser l’eau pour l’agriculture

Sans eau, il n’y a pas d’avenir agricole. Nous engagerons une réflexion sur un transfert d’eau douce en complément du programme MEREN, avec l’appui de nos partenaires régionaux, départementaux et européens.

Nous signerons une convention d’engagement avec la Chambre d’Agriculture, la commune et la Cinor pour accompagner ces projets, former nos élus, nos agents et nos agriculteurs, et élever collectivement notre niveau d’excellence.

Enfin, concernant le futur site ISDU, je serai attentif aux propositions alternatives du monde agricole. Même isolé, même à faible impact visuel, un tel choix ne peut se faire sans l’avis des

habitants. Ils décideront. Faire de Sainte-Suzanne une ville agricole d’excellence, c’est protéger notre identité, notre économie et notre souveraineté alimentaire. C’est croire en nos terres, en nos agriculteurs, en notre jeunesse.



C’est préparer l’avenir. Le cultiver, dès aujourd’hui.

Eddy Balbine