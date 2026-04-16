Pouvoir d’achat et emploi : les Réunionnais méritent de la clarté, pas seulement des annonces

Ce mercredi 15 avril 2026, lors de la séance plénière du Conseil départemental, j’ai défendu, avec mon groupe Une Ambition pour le Département, le pouvoir d’achat des familles réunionnaises. Entre l'explosion des prix à la pompe et la menace sur les contrats aidés, je refuse que la solidarité soit un dossier que l'on traite à la dernière minute.

• Contrats PEC : 10 000 Réunionnais bientôt sans emploi

L'État a décidé de réduire drastiquement les budgets de l'insertion de 80 %. C’est un coup de massue pour les Réunionnais : près de 10 000 contrats, qui font tourner le service public et participent à la survie de nos associations, sont une nouvelle fois en danger.

10 000 personnes qui se retrouveront sur le bord du chemin si l’État reste sur sa position. Une situation intolérable pour nos demandeurs d’emploi exclus de l’emploi privé.

• Pouvoir d’achat : 5 millions d'euros qui doivent être mieux ciblés

Face à la hausse brutale des carburants (+27 % pour l'essence, +40 % pour le gazole en un mois), le Département annonce une enveloppe de 5 millions d'euros. Si nous saluons l'effort, nous regrettons que ce rapport soit présenté en séance sans concertation préalable, alors que les mesures auraient pu faire l’objet d’un consensus.

Par ailleurs, il est regrettable que ce coup de pouce au pouvoir d’achat ne cible pas les travailleurs modestes et précaires, qui restent les grands oubliés de cette crise.

Monique Orphé

Conseillère départementale



