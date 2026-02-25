Présentation de l’équipe citoyenne portée par Giovanni Payet

Ce mardi 24 février, après la déclaration officielle à la Préfecture, La Voix Citoyenne a présenté, l’équipe qui porte sa candidature aux élections municipales et communautaires à Saint-Denis. Une équipe composée exclusivement de citoyennes et de citoyens issus de la société civile : actifs, jeunes engagés, parents, professionnels, bénévoles associatifs. Des femmes et des hommes parfois trahis par la politique, souvent déçus, pour certains abstentionnistes de longue date, mais aujourd’hui déterminés à reprendre part au destin de leur commune. (Photo : D.R)

Cette réunion marque une étape importante : celle d’un rassemblement fondé non sur les logiques d’appareil, mais sur la conviction que la démocratie locale doit être restaurée, revivifiée, rendue à celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Autour de Giovanni Payet, l’équipe défend un programme clair, articulé autour de principes non négociables :

La transparence totale de l’action publique,

Le non-cumul des mandats,

La probité et l’exemplarité des élu·e·s,

La fin des pratiques clientélistes.

Le plafonnement des indemnités des élu·e·s

- Des engagements concrets -

Mais cette ambition éthique s’accompagne d’engagements concrets pour améliorer la vie des Dionysiennes et des Dionysiens :

L’augmentation du pouvoir d’achat, notamment par la mise en place d’une mutuelle santé communale ouverte à tous, la gratuité des transports et la vente de produits alimentaires en pied d’immeuble,

Des mesures fortes pour une commune plus sûre et plus juste avec la mise en place d’une application "Saint-Denis Tranquille" pour signaler et suivre tout problème du quotidien, et la signature du contrat de sécurité intégré avec la Cinor, l’Etat et le

ministère de la Justice,

Des actions d’innovation avec notamment un incubateur péIA en partenariat avec la CINOR et l’Université de La Réunion à destination des entreprises dionysiennes pour former à la maîtrise de l’intelligence artificielle,

La révision du PLU pour faire de Saint-Denis une commune adaptée au changement climatique en la transformant en ville éponge et la plantation de 150.000 arbres sur le temps du mandat.

D’une moyenne d’âge de 48 ans, les membres de l’équipe ont témoigné de leur parcours et de leur motivation : redonner du sens à l’engagement public, sortir de la résignation, et replacer l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers.

"Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Nous sommes des citoyens qui refusons de rester spectateurs. Notre volonté est simple : restaurer un pouvoir citoyen au cœur de la commune ", a déclaré Giovanni Payet.

La Voix Citoyenne entend démontrer qu’une autre manière de gouverner est possible : attentive, participative, transparente et responsable. La dynamique enclenchée confirme qu’une partie croissante de la population souhaite tourner la page des pratiques anciennes pour ouvrir un nouveau chapitre démocratique à Saint-Denis.

Faire lien. Faire lieu. Faire commune.

Tel est l’engagement porté collectivement par cette équipe citoyenne pour libérer la voix et libérer la vie !

