Prix des carburants : "au cœur de cette crise, ce sont avant tout des peuples qui souffrent"

L’augmentation continue des prix de l’essence ne peut être analysée uniquement à travers le prisme économique. Derrière chaque hausse, il y a une réalité brutale : celle de la guerre et des tensions au Moyen-Orient, qui bouleversent des équilibres géopolitiques fragiles et alimentent une spirale de violence aux conséquences directes sur l’approvisionnement énergétique mondial et sur le pouvoir d’achat des citoyens dans le monde entier.

Réduire cette situation à ses impacts économiques serait une faute politique et morale car au cœur de cette crise, ce sont avant tout des peuples qui souffrent. Des vies sont brisées, des familles sont endeuillées, des populations entières vivent dans la peur, la précarité et l’exil. Ces drames humains ne doivent en aucun cas être relégués au second plan au profit des seules préoccupations économiques.

Le PLR souhaite rappeler que cette séquence tragique a d’abord été marquée par le drame de Gaza. Depuis le début de l’offensive, plus de 70.000 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de civils, parmi lesquels des milliers d’enfants.

À cela s’ajoutent des dizaines de milliers de blessés et une population plongée dans une catastrophe humanitaire d’une ampleur

extrême.

La situation actuelle au Liban s’inscrit dans cette même dynamique de violence régionale. Les affrontements et bombardements ont déjà causé depuis le 2 mars 1.497 morts et 4.639 personnes blessées, contraignant plus d’un million de personnes dont environ 350.000 enfants à fuir leur foyer et aggravant encore une crise économique et sociale déjà dévastatrice.

- La paix ne peut être construite sur la violence, ni sur la négation des droits fondamentaux des peuples -

Dans le même temps, la guerre déclarée par Trump à l’Iran a déjà fait plus de 1.200 morts sur son sol et près de 2.000 morts au total dans la région avec pour conséquence des tensions autour du détroit d'Ormuz point stratégique du commerce mondial qui se concrétisent par une hausse des carburants et autre produits.

Nous dénonçons avec fermeté la politique de Trump et du gouvernement de Benyamin Netanyahou, dont les choix contribuent à attiser les tensions et à aggraver les souffrances civiles dans la région et contribuent à travers la hausse des prix à fragiliser la situation des plus défavorisés dans le monde

La paix ne peut être construite sur la violence, ni sur la négation des droits fondamentaux des peuples.

Face à cela, le PLR déclare qu’il est urgent de replacer l’humain au centre des préoccupations.

La communauté internationale doit agir pour un cessez-le-feu durable, la protection des populations civiles et l’ouverture de perspectives politiques fondées sur le droit, la justice et la dignité.

Nous refusons que la guerre soit banalisée à travers ses seules conséquences économiques. Derrière le prix à la pompe, il y a le prix du sang.

Le PLR appelle à la solidarité, à la lucidité et à l’engagement pour la paix.