Procès de Marine Le Pen : Non à l'ingérence américaine en France !

En menaçant ouvertement les juges français de sanctions s'ils condamnaient Marine Le Pen, Donald Trump utilise ses méthodes habituelles de voyou et de gangster contre la justice française pour tenter de sauver ses alliés.

Nous apportons notre soutien plein et entier aux magistrats français en charge de ce dossier qui doivent faire leur travail en toute indépendance et sans subir de pressions extérieures.



Ces ingérences sont inacceptables et intolérables, d'autant plus lorsque l'on sait que les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner un juge français de la Cour Pénale Internationale pour avoir condamné le génocidaire Netanyahu, monsieur Nicolas Guillou, à qui nous apportons également notre soutien plein et entier.



Ces méthodes scandaleuses en disent long sur Donald Trump et ses alliés. Pour rappel ces menaces à l'encontre de la justice française interviennent quelques jours après une rencontre entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, père du gendre de Donald Trump et lui-même emprisonné pendant 14 mois pour évasion fiscale et subornation de témoin en 2005.



Derrière les discours de façade la vraie nature du RN et de ses dirigeants apparaît clairement : faux patriotes mais vrais collabos. Ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on sait que le Front National dont il est issu a été créé par des Waffen SS. Définitivement l'extrême-droite est le parti de l'étranger.



La France est un pays libre qui n'a pas être menacé par un Président étranger, fusse-t-il américain. La justice en France est indépendante, n'en déplaise à Marine Le Pen, Jordan Bardela, Donald Trump et tous leurs alliés fascistes qui veulent faire de notre pays une succursale des États-Unis et le transformer en régime autoritaire.



Perceval Gaillard

Jean-Hugues Ratenon

Députés de La Réunion



