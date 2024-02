Profits scandaleux du secteur des carburants à La Réunion

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le 05 février, monsieur Jocelyn Cavillot, vice-président de l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR) de La Réunion a organisé une conférence de presse lors de laquelle des constats alarmants ont été dressés. J’attire votre attention, en particulier, sur la situation scandaleuse du secteur des carburants à La Réunion. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

A La Réunion, l’arrêté du 05 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglemente les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits. Ainsi, la commission « Carburant » de l’OPMR est chargée de contrôler la bonne mise en œuvre de cet arrêté.



En 2023, seules 30 stations-services sur 160 ont transmis leurs comptes, malgré le fait qu'il s'agit d'une obligation réglementaire.



Les grossistes pétroliers ont engrangé 28 millions d'euros de résultat net tandis que la Société Réunionnaise des Produits Pétroliers (SRPP), pour son activité de stockage, a dégagé 5,8 millions d'euros de résultat net.



Je vous rappelle qu’au 01 février, en plus de subir une hausse de 10% du prix de l’électricité, les Réunionnais ont constaté une augmentation des prix des carburants.



Dès lors, je vous incite à apporter de vraies solutions politiques en appliquant le blocage des prix afin de redonner du pouvoir d’achat à l’ensemble des Français. Je vous invite également à suivre les recommandations de l’OPMR lequel demande un toilettage de cet arrêté de 2014, en particulier sur :

- la rémunération des acteurs et la distinction des marges entre gaz et carburant ;

- la transparence (respect des textes surtout par les stations) ;

- l’indemnité de précarité des gérants de stations-service.



Votre politique austéritaire fait la chasse aux économies sur le dos des plus fragiles pendant que des secteurs économiques, comme celui des carburants à La Réunion, engrangent des bénéfices démesurés en toute opacité. Le peuple n'a pas à payer l'addition alors qu'il ne récolte que les miettes d'un gâteau que se partagent les multinationales.



Me tenant à votre disposition pour tout échange à ce sujet, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l'expression de ma haute considération.



Perceval GAILLARD

Député de La Réunion