Propos de Brigitte Macron : cette sortie fait honte à la place qu’elle occupe de "Première dame"

Les propos attribués à Brigitte Macron, traitant des féministes de "sales connes", relèvent d’un mépris sidérant et d’un décalage avec la réalité des combats que mènent les femmes tous les jours courageusement pour être libres, égales et respectées

Ces mots expriment une vision du féminisme digne d’un autre siècle, où l’on préférait insulter et museler les femmes.

Qu’une "Première dame" dont le rôle symbolique est d’incarner la dignité de La République ose une telle vulgarité et attaque est inadmissible et insupportable. Insulter des féministes, c’est insulter celles qui se battent pour que les femmes ne soient plus discriminées, agressées et méprisées. C’est cracher sur des décennies de luttes dont, ironie du sort, elle-même bénéficie.

Jamais dans l’histoire de la Ve République, les épouses des Présidents de la République ne se sont exprimées avec tant de vulgarité.

Cette sortie qui fait honte à la place qu’elle occupe de "Première dame" révèle une posture de salon, réactionnaire qui crache d’en haut sur le féminisme.

Qu’on le sache clairement : si insulter les militantes est la seule réponse de la "première dame" face à la persistance du sexisme et à l’aspiration des femmes à l’égalité et au respect alors il nous faut dégager Macron et sa "Première dame".

L’Union des Femmes Réunionnaises