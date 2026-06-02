Raphaël Glucksmann donne rendez-vous aux Français le 13 juin lors d’un grand meeting de mobilisation à Paris

Le samedi 13 juin 2026 à partir de 18h, Raphaël Glucksmann réunira, aux Docks de Paris, militants, sympathisants, citoyens engagés et nouveaux participants à l’occasion d’un grand meeting de mobilisation organisé par Place publique.

Ouvert à toutes et à tous, ce rendez-vous politique marquera une nouvelle étape dans la prise de parole de Raphaël Glucksmann sur les enjeux français, après une séquence largement consacrée aux crises internationales et européennes.

À cette occasion, Christophe Estève, réunionnais et référent Outre-mer de Place publique, participera au rendez-vous des cadres du mouvement organisé le même jour à Paris et sera également présent au meeting des Docks.

Une présence qui illustre la volonté de faire pleinement entendre la voix des territoires ultramarins dans cette nouvelle séquence politique.

- Montrer l’évolution de Place publique -

Dans un contexte marqué par de profondes attentes démocratiques, écologiques économiques et sociales, Raphaël Glucksmann entend porter une vision politique fondée sur :

le progrès social ;

la défense de l’État de droit et des valeurs démocratiques ;

une transition écologique juste et concrète ;

une Europe forte et protectrice ;

une économie à la fois efficace, durable et souveraine.

Le meeting du 13 juin sera également l’occasion de montrer l’évolution de Place publique, son ancrage croissant dans le paysage politique français et sa volonté de rassembler bien au-delà des cercles militants traditionnels.

Face aux enjeux du pouvoir d’achat, de l’accès aux services publics, de la transition écologique, de la jeunesse ou encore des inégalités territoriales, Raphaël Glucksmann souhaite faire entendre une parole attentive aux réalités vécues dans l’ensemble des territoires.

Le rendez-vous du 13 juin se veut un moment de mobilisation, d’échange et d’ouverture.

Adhérents, sympathisants, citoyens curieux ainsi que toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans une gauche réformiste, européenne et écologiste sont invités à y participer.

En 2027, la France aura rendez-vous avec elle-même et nous serons au rendez-vous !

