"Industrie en transition écologique" : un appel à projet lancé sur le territoire de la Cirest et le Territoire de l’Ouest

Afin d’accompagner la transition écologique et énergétique du secteur industriel, le programme "Territoire d’industrie" a été renouvelé pour la période 2023-2027. Ce dispositif s'adresse aux entreprises privées qui portent des projets d’investissements industriels structurants et ambitieux sur le plan environnemental. Pour La Réunion, ces projets doivent s’implanter sur le territoire de la Cirest et/ou le Territoire de l’Ouest (TO) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour candidater, cet appel à projet propose deux phases distinctes :

- Un pré-dépôt de dossier pour vérifier l’éligibilité des dossiers (sous forme d’une fiche-type d’une page de l’ADEME) à envoyer au chef de projet Territoires d’industrie. Date de relève : 15/06/26 pour déposer une fiche pré-dépôt.

- Dépôt complet du dossier si l’éligibilité des dossiers est confirmée. Date de relève : 20/07/2026 pour déposer un dossier complet.

Une question ? Les chefs de projet Territoires d’industrie sont à votre disposition :

Pour le territoire de l’Ouest : [email protected] (06 92 61 66 40)

Pour la CIREST : [email protected] (06 93 66 04 68).

- Des projets d'investissements pour l'environnement -

Ce dispositif s'adresse à titre principal à des entreprises privées qui portent des projets d’investissements industriels structurants et ambitieux sur le plan environnemental (projet exemplaire en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources, de décarbonation, etc.), qui contribuent à l’émergence, au renforcement et/ou à la réindustrialisation de chaînes de valeur industrielles clés pour la transition écologique.

Les projets éligibles au fonds vert sont :

Volet 1 : À titre principal, des projets d’investissements industriels structurants et ambitieux sur le plan environnemental (par exemple : projet exemplaire en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources, de décarbonation, etc.) qui contribuent à l’émergence, au renforcement et/ou à la réindustrialisation de chaînes de valeur industrielles clés pour la transition écologique.

Volet 2 : À titre auxiliaire, des projets d’investissements contribuant au développement des compétences (école de production, centre de formation, plateau technique, etc.) nécessaires à l’émergence, au renforcement et/ou à la réindustrialisation de ces chaînes de valeur industrielles clés pour la transition écologique.

Les projets doivent être situés dans le périmètre géographique d’un Territoire d’industrie 2023-2027. Les projets présenteront une assiette minimale de dépenses de 200.000 euros.

En savoir plus : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/fonds-vert-3-territoires-industrie

www.imazpress.com/[email protected]