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Saint-André : des enfants traînent une chienne avec une corde, la police sauve l'animal

  • Publié le 1 juin 2026 à 19:02
  • Actualisé le 1 juin 2026 à 19:03
Saint-André : des enfants traînent une chienne avec une corde faite de fils électriques, la police sauve l'animal
Saint-André : des enfants traînent une chienne avec une corde faite de fils électriques, la police sauve l'animal

Ce samedi 30 mai 2026, la Police Nationale est intervenue à Saint-André, après un signalement de maltraitance envers un chiot. Selon les forces de l'ordre : "Sur place, cinq à six enfants âgés de 8 à 10 ans maltraitaient une jeune chienne croisée malinois en la traînant avec une corde artisanale. La laisse artisanale, faite de fils électriques, étranglait la chienne de moins de 6 mois. Les jeunes enfants âgés ont pris la fuite en abandonnant sur place l'animal en détresse dans le quartier Fayard, expliquent les policiers. (Photos : Police Nationale)

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Faits-divers, Saint-André, Chien, Chiot

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