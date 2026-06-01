Les recherches se poursuivent dans le Gers après la disparition de Lyhanna, 11 ans

Les gendarmes ont élargi ce lundi 1 er juin 2026, le dispositif de recherches visant à retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

"Les recherches se poursuivent activement depuis trois jours, sans qu'elles n'aient permis, pour l'instant, de retrouver la mineure (...) Un suspect est actuellement toujours en garde à vue", a déclaré dans un communiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer, qui annonce l'ouverture d'une information judiciaire.

L'enquête se déroulera désormais sous l'autorité du pôle criminel du parquet d'Agen, a-t-elle précisé.

L'homme de 41 ans et père de deux enfants est en garde à vue pour "enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle", a encore indiqué la magistrate.

Selon le père de Lyhanna, rencontré par un journaliste de l'AFP, sa fille est amie avec la fille du suspect et les deux familles se connaissent depuis des années.

L'adolescente a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00 devant son collège à Fleurance, un bourg de 6.000 habitants situé à 80 km à l'ouest de Toulouse.

- "espoir" -

"Nous avons l’espoir de retrouver Lyhanna vivante", a dit lors d'un point-presse le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

Dimanche, des habitants de la commune ont participé à une battue organisée par les gendarmes, qui a permis de prélever "un certain nombre d'objets, d'indices", actuellement analysés par les techniciens en investigation criminelle, a précisé le colonel de Laforcade, indiquant "élargir et diversifier le périmètre de recherche".



Depuis la disparition de l'adolescente, un appel à témoins a été diffusé. Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance: une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs, des chiens alors que des drones et des hélicoptères ont également été déployés par la gendarmerie qui décrit "un engagement maximal".

Lundi, les recherches vont être orientées vers des bois au sud du bourg ainsi qu'à d'autres zones des alentours.

"On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'engager toujours plus de moyens, on sait que le temps passe, c'est le principal ennemi dans toute disparition de personne", a ajouté le colonel de Laforcade.

- Des déclarations "incohérentes" -

Dimanche, la procureure d'Auch avait annoncé que l'homme, interpellé samedi, avait déclaré avoir déposé la jeune fille à la piscine de la commune, des déclarations "jugées incohérentes et imprécises".

La magistrate a souligné que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers la piste d'un départ volontaire.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers. Le véhicule du suspect a été saisi pour analyses.

Alors qu'une centaine d'habitants de Fleurance et des environs ont participé à la battue de dimanche, le colonel de Laforcade a appelé les citoyens à ne pas organiser eux-mêmes de recherches "autonomes" qui "ne seraient pas cadrées par la gendarmerie".

"La recherche citoyenne, c'est un outil extrêmement intéressant, ça permet de couvrir des compartiments de terrain très larges, de façon méticuleuse, rigoureuse", a souligné le colonel, qui n'exclut pas d'en organiser une nouvelle.

L’inquiétude est vive dans le village.

Une dizaine de riverains sont présents sur le parking de la piscine où Lyhanna aurait été déposée par le suspect. D’autres attendent devant le centre sportif de la commune, point de départ de la battue, la veille.

AFP