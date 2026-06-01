À retenir ce soir : coups de sabre à Saint-André, député Karl Olive, un chaud début d'hiver, soutien fiscal après Garance et mois du don

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 1er juin 2026 : - Saint-André : deux personnes blessées après une agression au sabre, deux suspects placés en garde à vue - [Vidéo] Victoire du PSG : filmé sur le capot d'une voiture, le député Karl Olive reconnaît un comportement "puéril" - Un début d'hiver austral pas très hivernal à La Réunion - Six communes de l’est de La Réunion bénéficieront d’un soutien fiscal exceptionnel après le cyclone Garance - Lancement du Mois du don d’organes et de tissus à La Réunion

Ce dimanche 31 mai 2026, deux personnes ont été grièvement blessées après avoir reçu des coups de katana, un sabres dans la commune de Saint-André. Les faits auraient eu lieu après une altercation entre deux bandes rivales, cité Beauclaire dans le quartier de Mille Roches. Les victimes ont été transportées au GHER de Saint-Benoît. Deux personnes ont été interpellées vers le quartier Fayard.

Après la victoire historique du PSG en finale de la Ligue des champions, les célébrations ont pris une tournure inattendue à Poissy. Le député macroniste des Yvelines Karl Olive s'est laissé emporter par l'euphorie générale et a grimpé sur le capot d'une voiture. Dans une vidéo publiée dimanche sur ses réseaux sociaux, il présente ses excuses et reconnaît un comportement "puéril".

Le mois de juin marque sur le calendrier l'entrée dans la période d'hiver austral (juin-septembre) pour La Réunion. Mais cette année, le temps de ces premiers jours de juin ressemblera presque à un temps d'été avec quelques degrés en moins tout de même. Selon Météo France, les températures seront un peu au-dessus des normales de saison. Des masses d'air plus humides et instables que d'habitude viendront troubler la météo.

À la suite du passage du cyclone Garance en février 2025 et conformément aux engagements du président de la République le 22 avril 2026, le gouvernement engage un renforcement du dispositif des Zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) au bénéfice de plusieurs communes de l’est de La Réunion, annonce la préfecture ce lundi 1er juin 2026.

Le CHU de La Réunion lance en juin 2026 une nouvelle campagne de sensibilisation au don d’organes et de tissus : "Le Mois du Don d’Organes et de Tissus". Dans la continuité de l’opération Parlons don ! menée en 2024, cette campagne vise un objectif simple et essentiel : inciter chaque Réunionnais à se positionner sur le don d’organes et à en parler à ses proches.