Rapprochement Caillé / IBL : Corbeau Mario, DSC Make Distribution CFDT, exige des garanties concrètes pour les salariés

L'Autorité de la concurrence a acté, ce vendredi 31 juillet 2026, la validation du rapprochement entre le groupe Caillé et le groupe mauricien IBL, actionnaire majoritaire de Make Distribution. Cette décision ouvre la voie à la constitution d'une nouvelle entité regroupant les magasins Leader Price et Run Market à La Réunion. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Corbeau Mario, DSC Make Distribution CFDT, prend acte de cette décision, déposée par les deux groupes dès janvier dernier et instruite pendant plusieurs mois par l'Autorité. Mais cette validation ne

saurait en aucun cas être interprétée comme un blanc-seing donné aux directions pour restructurer sans concertation ni garanties pour le personnel.

- Sur l'emploi, une ligne rouge non négociable -

Les salariés de Make Distribution ont déjà connu, en 2023, un plan de sauvetage douloureux marqué par d'importants abandons de créances. Ils ne sauraient aujourd'hui faire les frais d'une opération de

rapprochement présentée comme vertueuse pour les consommateurs, mais dont l'impact sur l'emploi reste à ce jour totalement passé sous silence par les directions. Les élus exigent des engagements écrits

et vérifiables sur le maintien de l'intégralité des emplois, sans plan de licenciement déguisé en réorganisation.

- Des conditions de travail et de rémunération à préserver, voire à améliorer -

Le rapprochement est présenté par les deux groupes comme devant renforcer la compétitivité et moderniser les points de vente. Les élus rappellent que cette modernisation ne peut se construire sur le

dos des salariés : elle doit impérativement s'accompagner du maintien des conditions de travail actuelles et d'une revalorisation salariale à la hauteur des efforts déjà consentis par le personnel ces

dernières années.

- Une association pleine et entière aux négociations à venir -

Corbeau Mario, DSC Make Distribution CFDT, rappelle qu'aucune décision structurante — organisation, enseignes, statuts collectifs, gouvernance sociale de la future entité — ne peut être prise sans une

association réelle et continue des représentants du personnel aux discussions. Ils exigent d'être reçus sans délai par les directions de Caillé et d'IBL afin d'obtenir un calendrier précis des négociations à venir.

Les élus resteront pleinement mobilisés et vigilants tout au long du processus d'intégration, et se réservent le droit de recourir à tous les moyens d'action, y compris les mobilisations collectives, si les garanties attendues n'étaient pas apportées