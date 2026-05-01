Rassemblement du 1er-Mai 2026 : la CFDT Réunion célèbre la solidarité au Parc du Colosse

Fidèle à sa tradition, la CFDT Réunion a réuni aujourd'hui près de 1.000 adhérents et leurs familles au Parc du Colosse à Saint-André pour célébrer la Fête du Travail sous le signe de la convivialité et de l'engagement militant. Le Secrétaire Général, Expedit Lock Fat, a ouvert la journée par une intervention remarquée dans laquelle il a salué la résilience des travailleurs et militants réunionnais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Il a notamment partagé les conclusions de ses récents échanges à Paris en rappelant l'importance d'écouter les territoires d'outre-mer et notamment les spécificités de La Réunion pour mieux défendre les salariés.

Expedit Lock Fat a profité de cette tribune pour alerter sur l'importance du dialogue social dans l'île, en rappelant la force et la confiance portées par les 18 000 adhérents.

Au-delà des revendications, le rassemblement est marqué par un grand pique-nique partage, symbole des valeurs de fraternité chères à la CFDT. Les familles profitent d'un village d'animations avec structures gonflables et d'un plateau artistique réunissant Ker Maloya, Missty et Sun Océan.

La CFDT Réunion réaffirme aujourd'hui sa détermination à rester un acteur incontournable du dialogue social à La Réunion, avec une ambition claire : transformer l'adhésion en un engagement militant actif pour les défis de demain.

Bonne fête des travailleuses et des travailleurs zot tout !





