CHU de La Réunion : "cette aide, accordée par l’état, est massive"

Stéphane Fouassin, sénateur de La Réunion, se dit satisfait de l’aides accordé par l’État à hauteur de 40 millions d’euros pour le CHU de La Réunion. (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Soit :

- 31,2 millions d’euros d’aides en trésorerie ;

- 3,2 millions d’euros d’aides exceptionnelles ;

- 5,6 millions d’euros de restitutions de la sous-exécution.

"Cette aide, accordée par l’état, est massive ! Elle permettra de soutenir l’activité du CHU de la Réunion, qui est l’acteur de premier plan de la santé des Réunionnais. Je remercie et félicite Mme la Ministre de la Santé, Catherine Vautrin pour son écoute et sa réactivité, d’avoir trouvé une solution rapide pour venir en aide au système de santé Réunionnais. Aussi, le versement en une seule fois des trois points du coefficient géographique, soit 20 millions d’euros a été acté, et je m’en félicite, car c’était une demande que nous avions portée auprès de Mme la ministre."