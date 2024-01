Réaction suite au décès de Gérard Ethève

C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que j’apprends le décès de Gérard Ethève. Sa disparition endeuille la compagnie Air Austral et affecte tous les Réunionnais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Véritable pionnier, Gérard Ethève a été le fondateur d’Air Austral et son dirigeant historique. Il a fait de cette compagnie une grande entreprise de renommée internationale, qui s’est imposée comme l’une des compagnies de premier plan du secteur aérien. Il avait notamment réussi le pari du long courrier avec la desserte de l’hexagone depuis La Réunion et Mayotte, faisant ainsi d’une compagnie à l’origine régionale, une compagnie de dimension nationale.

Autodidacte passionné, Gérard Ethève a été un visionnaire, un bâtisseur, un grand professionnel, qui était reconnu et respecté dans le monde du secteur aérien. Il a apporté une contribution essentielle et décisive au désenclavement de La Réunion.

L’œuvre qu’il a accomplie est considérable. Nous avons le devoir de faire vivre Air Austral et d’être à la hauteur de l’héritage qu’il nous a légué.

Jusqu’à ces derniers jours, Gérard Ethève n’a cessé de se préoccuper de l’avenir de la compagnie à laquelle il était profondément attaché, et des générations des femmes et des hommes qui y travaillent et qu’il a formés. Ses conseils étaient toujours précieux. Sa disparition est une perte inestimable pour La Réunion.

C’est un grand Réunionnais qui nous quitte. La Réunion lui est reconnaissante et lui rendra l’hommage qu’il mérite.

Au nom du Conseil régional, et au nom du Conseil de surveillance d’Air Austral, j’adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches et à l’ensemble du personnel d’Air Austral.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion