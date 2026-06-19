Recrutement nouveau DG de la CGSS de La Réunion

Monsieur le Président, J'ai pris connaissance du prochain départ à la retraite de M. Benoît Sério, Directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CGSS de La Réunion occupe une place centrale dans notre système de solidarités, notamment pour nos Gramouns et les personnes les plus vulnérables.

À La Réunion, plus de 20 % de la population protégée bénéficie de la Complémentaire santé solidaire (C2S) et de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ce taux est l'un des plus élevés de France.

Dans cet esprit, et attaché comme vous à la promotion des compétences locales à niveau égal, je serai particulièrement attentif au choix du Conseil d'administration pour la nomination du prochain Directeur général.

Je souhaite rappeler à votre attention, en votre qualité de Président du Conseil d'administration de la CGSS et d'acteur syndical engagé, que les Réunionnais sont de plus en plus sensibles aux profils retenus pour diriger les administrations publiques du territoire.

Soucieux de voir des Réunionnais accéder à des postes de haute responsabilité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.