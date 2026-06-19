Transport aérien : les finances de la compagnie Air Austral retournent dans le vert

Ce vendredi 19 juin 2026, la compagnie aérienne de La Réunion, Air Austral, a fait le point sur sa santé financière. Au terme de son exercice fiscal FY26 (du 1er avril 2025 au 31 mars 2026), la compagnie annonce un retour à des résultats positifs et confirme ainsi sa trajectoire vers la "croissance rentable" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les résultats d'exploitations sont largement positifs et atteignent 9,3 millions d'euros. La compagnie détaille "un objectif de retour à la rentabilité nette atteint avec un résultat net bénéficiaire de 1,5 million d'euros, un taux d’occupation global de 92% en progression de 2 points par rapport à l’exercice précédent et une amélioration de son activité passagers et cargo : +5% passagers (1.226.593 passagers transportés), +15% cargo (16.729 tonnes)".

Portée par une stratégie fondée sur la croissance rentable, la maîtrise des coûts et l'optimisation de son réseau, Air Austral affiche également une progression de son chiffre d'affaires de 5 % par rapport à l'exercice précédent avec un chiffre d’affaires de 464 millions d'euros.

"Le retour à des résultats positifs est une étape importante pour Air Austral. Il témoigne de la pertinence des choix stratégiques engagés par Air Austral depuis maintenant deux ans. Lorsque nous avons présenté notre stratégie de croissance rentable, nous avons fixé un cap clair : restaurer durablement les équilibres économiques de la compagnie tout en préservant son rôle essentiel au service de La Réunion, de Mayotte et plus largement de l'océan Indien", se félicite Hugues Marchessaux, président du Directoire d’Air Austral.

"Aujourd'hui, nous avons fait ce que nous avions annoncé que nous ferions. Cette performance est le fruit d'une exécution rigoureuse de notre plan, fondée à la fois sur l'optimisation de notre réseau, le développement ciblé de nos recettes, une gestion exigeante de nos coûts et une attention constante portée à la satisfaction de nos clients", dit-il.

- Air Austral entend "protéger sa trésorerie" face au contexte international -

La compagnie aérienne Air Austral entend maintenir cette dynamique sur l’exercice en cours, malgré un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient qui ont un impact direct sur l’activité du transport aérien, notamment à travers une hausse très significative des coûts du carburant.

La compagnie a d’ores et déjà mis en œuvre des mesures d’atténuation et de protection de sa trésorerie pour préserver sa compétitivité, parmi lesquelles : "la vente anticipée de ses Airbus A220-300 qui quitteront définitivement sa flotte en décembre 2026 et qui seront remplacés en début d’année 2027 par des avions de plus grande capacité pour accompagner le dynamise de son marché régional, la mise en place d’une fuel surcharge et une stratégie de couverture carburant portant sur une part de sa consommation".

- La compagnie renforce son programme de vols -

La compagnie poursuit également ses efforts d'optimisation des coûts et de développement des recettes et développe son offre commerciale par un programme de vols renforcé, avec notamment trois fréquences hebdomadaires entre La Réunion et Bangkok et neuf fréquences hebdomadaires entre Dzaoudzi et Paris.

Le développement de partenariats commerciaux - à l’image de l’accord récemment conclu avec Air India - permet d’élargir le réseau de la compagnie et les opportunités de correspondance.



Dans la continuité de cette dynamique, "Air Austral engage une feuille de route ambitieuse pour la période FY27–FY30, avec pour objectif de conduire durablement la compagnie vers la profitabilité", souligne la compagnie aérienne locale.

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