Réforme des allocations familiales : une mesure injuste qui fragilise les familles réunionnaises les plus précaires

En catimini, le gouvernement a publié un décret qui fait désormais intervenir la majoration des allocations familiales aux 18 ans de l’enfant, et non plus à ses 14 ans comme c’était jusqu’ici le cas, occasionnant un manque à gagner allant jusqu'à 900 euros par enfant et par an pour les familles monoparentales, les familles nombreuses, et les familles modestes qui en bénéficiaient. (Photo : sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, où le taux de pauvreté s’élève à 36%, cette mesure aggrave une situation déjà critique, marquée par une précarité persistante.

- Un levier essentiel pour le pouvoir d’achat des familles -

En effet, les allocations familiales sont un levier essentiel pour soutenir le pouvoir d’achat des familles, notamment celles monoparentales, qui représentent près d’un tiers des allocataires à La Réunion.

Le gouvernement persiste et signe dans sa politique qui consiste à reprendre d’une main ce qu’il prétend accorder de l’autre, à l’image de son action contre la vie chère et la fin récente de l’exonération de TVA sur les équipements de téléphonie et d’informatique.

Ainsi, parmi les justifications données dans le cadre de cette réforme figure la nécessité de financer d’autres dispositifs comme le congé de naissance. Si ce nouveau dispositif pour les jeunes parents est bienvenu, ce redéploiement comptable se fait au détriment de ménages qui connaissent un accroissement de leurs dépenses avec l’entrée dans l’adolescence de leurs enfants.

Dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat, de vie chère à La Réunion et de chute historique de la natalité, cette décision est très pénalisante pour les familles à un moment où les dépenses, notamment scolaires, sont élevées.

Dès lors, les effets de ce décalage pourraient être lourds pour de nombreuses familles réunionnaises.

- Une réforme à suspendre -

Cette réforme touchera donc disproportionnellement La Réunion, où le plafond de revenus pour bénéficier de la majoration maximale est rarement atteint, et viendra pénaliser les familles déjà en difficulté.

Face à cette décision, il est impératif pour le gouvernement de suspendre cette réforme et d’évaluer son impact réel sur les territoires ultramarins, où la précarité est plus forte qu’ailleurs.

Les économies budgétaires ne pourront se faire sur le dos des populations déjà éprouvées par le coût de la vie.