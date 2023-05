Rejet de l'abrogation de la retraite à 64 ans : "un véritable coup de force contre la démocratie"

Me trouvant actuellement en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, je souhaite vous faire un point sur le climat des débats lors de l’examen de la PPL abrogeant l’âge de départ à la retraite déposé le groupe LIOT. (Photo photo RB imazpress)

Des débats très houleux et qui ont démontré encore une fois l’autoritarisme et les basses manœuvres de la macronie. En effet, dans un premier temps, le groupe LR a remplacé les députés du groupe favorable à l’abrogation de la réforme pour s’assurer de donner une majorité au gouvernement. C’est ainsi qu’ils ont pu d’une courte majorité rejeter l’article 1er du texte qui abrogeait l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

Pour le rétablir, nous déposerons un nouvel amendement en hémicycle le 08 juin mais cela donnera le pouvoir à la Présidente de l’assemblée de faire valoir l’article 40 de la constitution pour rejeter l’amendement pour charge financière supplémentaire.

Une manœuvre scandaleuse parce que la macronie a peur du vote en séance publique. Sans cet article 1, la PPL est vidée de son contenu et n’a plus de raison d’être.

Par ailleurs, autre déni de démocratie : lors des débats ce matin, la présidente de la commission a décidé unilatéralement de ne pas examiner les amendements et sous amendements au texte. Du jamais vu. Une atteinte grave au travail des parlementaires que nous n’avons pas manqué de dénoncer. Ce qui fait qu’un certain nombre de mes sous amendements sont tombés sur décision arbitraire d’une seule personne sur ordre de la présidente de l’Assemblée Nationale, elle-même sous les ordres de Matignon et de l’Elysée.

Un véritable coup de force contre la démocratie.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion.