Renforcement des capacités et mise en place une adaptation temporaire pour garantir l’approvisionnement

Dans le cadre du développement de ses capacités industrielles en 2026, Edena Boissons engage des travaux d’optimisation de ses installations afin d’accompagner durablement les besoins du marché réunionnais, tout en maintenant ses standards de qualité les plus exigeants (Photo Stephan Laï Yu/www.imazpress.com)

Afin de garantir, en toute circonstance, un approvisionnement fiable en eau, l’entreprise met en place une adaptation temporaire de son organisation, pour une durée estimée de 2 à 3 mois.

Durant cette période, la distribution sera assurée via la marque Bagatelle. Celle-ci sera disponible dans les prochains jours en formats 50 cl et 1 L, puis en bonbonnes de 18,9 L dans un délai de 1 à 2 mois.

Des dispositifs spécifiques ont également été déployés afin d’accompagner les partenaires et les secteurs prioritaires, notamment les établissements de santé et les réseaux de distribution.

Les équipes d’Edena Boissons sont pleinement mobilisées pour assurer une logistique fluide, une disponibilité continue et un niveau de service conforme aux standards les plus élevés.

Cette adaptation est strictement temporaire et n’altère en rien l’engagement de l’entreprise en matière de qualité, de sécurité et de satisfaction client.

Edena Boissons demeure pleinement engagée aux côtés du marché réunionnais et assurera un retour progressif à son dispositif habituel dès que les conditions opérationnelles le permettront.