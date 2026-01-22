Retenues salariales en congé longue maladie : des agents fragilisés, des procédures en cours, des réponses attendues

Le Syndicat Alternatif et Indépendant du Personnel de l’Éducation de La Réunion (SAIPER) alerte sur les conséquences humaines et financières des retenues opérées sur les rémunérations d’agents placés en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de grave maladie (CGM), à la suite de l’application de la note rectorale du 11 juillet 2025. (Photo : RB/www.imazpress.com )

Dans certains cas documentés, l’application de cette note a conduit à une réduction importante de la majoration et de l’indexation outre-mer, avec des baisses significatives du net à payer pouvant atteindre jusqu’à 40 %. Plusieurs agents concernés se retrouvent ainsi avec des restes à vivre inférieurs au seuil de pauvreté local, tel que défini par l’INSEE, alors même qu’ils sont confrontés à des problématiques de santé lourdes.

- Une urgence sociale bien réelle -

Face à ces situations, le SAIPER a engagé plusieurs démarches collectives afin de contester les illégalités alléguées, le caractère juridiquement contestable des modalités de calcul et le défaut de transparence entourant ces retenues.

Ces démarches comprennent notamment un recours au fond et des procédures de référé devant le Tribunal administratif de La Réunion, ainsi que des saisines d’autorités indépendantes. Le syndicat souligne que ces procédures sont en cours d’instruction et n’ont, à ce stade, donné lieu à aucune décision juridictionnelle définitive.

Toutefois, l’urgence sociale est bien réelle : des retenues importantes continuent d’être opérées sans communication systématique de décomptes détaillés, ni mise en œuvre effective de procédures contradictoires adaptées aux situations individuelles.

Le SAIPER appelle l’administration à :

Garantir une information claire, complète et transparente sur les montants réclamés ;

Suspendre les mesures de recouvrement lorsque la légalité des sommes est sérieusement contestée ;

Prendre en compte la vulnérabilité médicale et sociale des agents concernés ;

Rétablir un dialogue respectueux des principes de loyauté et de sécurité juridique.

Le SAIPER reste pleinement mobilisé pour accompagner les personnels concernés, défendre leurs droits et faire valoir le respect des garanties statutaires applicables aux agents placés en congé pour raison de santé.