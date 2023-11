Rétractation Gouvernementale sur l'Article 55 du Projet de Loi de Finances 2024

Alors même que le gouvernement avait refusé d’étudier nos amendements de demande de retrait ou de réécriture en hémicycle, notamment en se basant sur le bénéfice des CIMM, c’est avec satisfaction que j’accueille ce jour la décision de procéder à un rétropédalage de la part du Gouvernement au sujet de l’article 55 du projet de loi de finances 2024. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cet article scandaleux, initialement prévu pour faciliter l’installation des résidents hexagonaux en Outre-Mer grâce à l'aide financière de la continuité territoriale, représentait un non-sens politique pour nos territoires déjà confrontés à des taux de chômage élevés et une population locale qualifiée en attente d'opportunités.

Dès mars 2023, je me suis opposé aux propos du Président de la Ladom concernant la mobilité bilatérale entre la métropole et les Outre-Mer. J’avais souligné le caractère inapproprié de financer l'installation de métropolitains dans nos régions, un point de vue que j’ai maintenu et défendu avec vigueur (voir communiqué de presse).

En octobre, là encore par communiqué de presse, j’avais de nouveau alerté sur le risque de déviation des objectifs du dispositif de continuité territoriale.

Je reste vigilant et engagé pour la défense des intérêts de nos territoires, pour le bien-être et le développement de nos communautés en Outre-Mer.

Cette rétractation, annoncée par le ministre en charge des Outre-Mer, est le fruit d'un effort concerté de l’ensemble des députés Réunionnais (100%) et Ultramarins. Je m’en félicite et salue cette démarche unie qui a prouvé son efficacité en influençant la décision gouvernementale.

Nous tenons à saluer l’initiative du groupe GDR sous l’impulsion de notre collègue Frédéric Maillot.

Leur cohésion et celle des députés de la Réunion, ainsi que des députés de l'ensemble des Outre-Mer, ont été cruciales pour contrer l'écriture initiale de l'article 55.

Cette victoire a démontré que lorsque nous sommes unis, nous pouvons influencer efficacement les décisions gouvernementales. J’invite les uns et les autres à poursuivre cette démarche dans l’intérêt des populations ultramarines car tout dépendra de la réécriture.

En effet, nous savons tous qu’il est difficile de faire confiance à ce gouvernement.