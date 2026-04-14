Retrait du passage en force de la loi du 1er mai : une victoire de la mobilisation collective

La Fédération Réunionnaise du Parti socialiste salue la décision de renoncer au passage en force de la loi relative au 1er mai (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce recul du gouvernement est d’abord le résultat de la forte mobilisation des organisations syndicales, qui ont su porter avec détermination la voix des travailleurs. Il est également le fruit de l’engagement des citoyens, notamment à travers la pétition lancée par le Parti socialiste, qui a rencontré un large soutien.

La Fédération Réunionnaise du Parti socialiste remercie l’ensemble des acteurs mobilisés, dont l’action conjointe a permis de faire reculer une décision injuste et de rappeler l’importance du dialogue social.

Ce renoncement démontre que la mobilisation collective et la participation citoyenne sont essentielles au bon fonctionnement démocratique.

La Fédération Réunionnaise du Parti socialiste restera mobilisé pour défendre les droits des travailleurs, le respect des acquis sociaux et une démocratie fondée sur l’écoute.

Ericka Bareigts

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste