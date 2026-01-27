Réunion du conseil municipal de Saint-Philippe : l’opposition quitte la salle

Le conseil municipal de Saint-Philippe s’est réuni ce 27 janvier avec 19 dossiers à l’ordre du jour. (Photo sly/www.imazpress.com)

L’affaire n°7 portait sur une subvention de 30 000 € accordée pour le festival Mème Pas Peur. L’opposition, par la voie de Wilfrid Bertile, a fait remarquer que cette somme était conséquente, supérieure à l’aide que la municipalité accorde dans le cadre de la fête du Vacoa, fête pourtant emblématique de Saint-Philippe.

Wilfrid Bertile dénonçait également la politique partisane à l’égard des associations, avec des refus de subventions pour les unes, des subventions minimes pour d’autres, et des versements retardés voire annulés dans plusieurs cas.

Joël Damour, membre de la majorité qui conduit une liste d’opposition en mars prochain, s’est élevé contre cette subvention, et s’est vu refuser la parole une deuxième fois sur la question.

Devant le refus assumé d’appliquer le règlement par le maire, l’opposition a quitté la salle. Cette dernière séance de la mandature a ainsi tourné en règlement de compte entre la majorité municipale et un de ses membres, adjoint démis de ses fonction et candidat à la mairie.