Revalorisation du coefficient géographique : une belle victoire

Tribune libre de Philippe Naillet, Audrey Bélim et Ericka Bareigts

Nous saluons la mise en application d’une proposition de longue date des acteurs réunionnais de revaloriser le coefficient géographique pour le calcul des dotations du CHU de La Réunion. Il s’agit, en effet, d’une belle victoire pour notre territoire. Mais des engagements fermes et par écrits sont attendues de la part des hospitaliers, soit du ministère, soit de sa représentation locale à travers l’Agence Régionale de Santé (ARS). (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Cette décision s’inscrit dans un long processus de négociations entre le ministère de la Santé, les syndicats, la direction du CHU de La Réunion et les parlementaires et élus locaux. La mobilisation syndicale de ces derniers jours a contribué à cette issue positive.

Nous ne comptons plus les courriers, le 17 octobre 2023 par Philippe Naillet, le dernier en date du 2 novembre 2023 des parlementaires Audrey Bélim et Philippe Naillet avec les syndicats, les amendements, rapports et prises de parole à l’Assemblée nationale pour défendre des moyens adaptés pour le fonctionnement de notre grand hôpital. Ainsi, le déficit de 2017 avait déjà fait l’objet d’une subvention exceptionnelle de 14 millions d’euros défendue par Éricka BAREIGTS alors ministre des Outre-mer.

Néanmoins, nous devons rester vigilants sur le financement pérenne du système hospitalier réunionnais.

D’une part, l’étude réalisée par le cabinet Ernst & Young, commandée par la Fédération Hospitalière de France - Océan Indien (FHF-OI), a démontré que les coûts structurels actuels représentaient l’équivalent de 4 points supplémentaires. Dès lors, le coefficient actuel doit être réévalué de 31 à 35%.

D’autre part, la prise en charge financière des évacuations sanitaires mérite des ajustements qui ne sauraient être intégrés dans la revalorisation accordée hier. En effet, le déficit structurel du CHU de La Réunion doit être résolu, non pas par des moyens locaux qui induiraient in fine une dégradation des conditions de travail des agents hospitaliers, mais par un financement adéquat à la hauteur de notre hôpital à portée internationale.

Il s’agit des principes de justice et de solidarité dans l’usage des fonds publics nationaux.

Nous restons attentifs à la situation actuelle et demandons solennellement à l’ARS de La Réunion de participer à l’effort collectif pour le sauvetage de notre système hospitalier.

Monsieur Philippe Naillet, député de la 1ère circonscription de La Réunion, membre du Conseil de Surveillance

Madame Audrey Bélim, sénatrice de La Réunion

Madame Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis, membre du Conseil de Surveillance du CHU