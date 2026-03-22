Ce second tour nous place en troisième position. C’est un résultat que nous accueillons avec lucidité, mais aussi avec beaucoup de fierté (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Fierté du chemin parcouru, fierté de l’engagement de chacune et chacun, et surtout fierté de cette formidable aventure humaine que nous avons vécue ensemble.

Car au-delà des chiffres, il y a l’essentiel : notre ville !

J’ai respecté mon engagement pris devant la population : ne pas nous vendre et surtout de ne pas donner notre ville de Saint-Pierre à l’extrême gauche. Saint-Pierre restera entre les mains des Saint-Pierrois.

Durant cette campagne, nous avons construit bien plus qu’un projet politique : nous avons créé des liens, partagé des valeurs, et porté une vision sincère pour notre commune.

Je veux remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, nos colistiers, nos militants, et tous les habitants rencontrés.

Rien de ce que nous avons construit ne disparaît aujourd’hui.

Cette énergie, cette équipe, cette volonté de servir Saint-Pierre… restent intactes.

Parce qu’au final, ce qui compte, ce n’est pas une place, c’est la ville.

Et pour elle, nous continuerons à être présents, engagés et fidèles à nos valeurs.