Saint-André : après l’annulation du scrutin, ouvrir une nouvelle page

Le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’élection municipale de mars 2026 à Saint-André. Cette décision était attendue après les conclusions du rapporteur public. Elle consacre un constat : les conditions de sincérité du scrutin n’ont pas été réunies. Le tribunal a acté les irrégularités qui ont entaché le scrutin et leurs conséquences sur celui-ci. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Je prends acte de cette décision avec le respect dû à l’institution judiciaire.

Ce jugement est un signal. Les Saint-Andréens méritent une page blanche.

Un constat, pas une crise

Depuis les conclusions du rapporteur public, j’ai appelé au calme et à la responsabilité.



La décision d’aujourd’hui n’est pas un chaos : c’est une opportunité de clarification. Ce que les SaintAndréens ont vu ces derniers mois, ce sont des recours et une incertitude qui pèse sur la gouvernance de leur commune et sur l’intercommunalité. Ce n’est pas ce qu’ils attendent.



Les Saint-Andréens ont droit à un scrutin égalitaire, transparent et respectueux des règles. Ce droit fondamental a été bafoué. Le jugement rendu aujourd’hui en tire les conséquences.



C’est une exigence démocratique élémentaire : chaque voix doit compter, sans suspicion ni irrégularité, et chaque électeur doit pouvoir avoir confiance dans les conditions dans lesquelles s’exprime le suffrage.

La responsabilité face à l’incertitude

Le maire sortant a d’ores et déjà annoncé qu’il saisirait le Conseil d’État. C’est son droit .Mais le temps judiciaire ne doit pas se confondre avec le temps politique.



Je ne me proclame pas candidat par anticipation. Je continue à préparer le projet pour lequel nous nous sommes engagés.

Si le Conseil d’État confirme l’annulation, alors une nouvelle élection devra être organisée. À ce momentlà, nous serons légitimement présents pour porter le projet que nous défendons, avec une équipe, un programme et une méthode. Nous ne serons pas un recours par défaut.



Quelle que soit l’issue, nous respecterons la décision définitive.

Construire plutôt que rejeter

Aux Saint-Andréens qui se sentent écœurés par ces mois de contentieux, je dis ceci : votre vote ne doit pas être un vote de rejet. Il doit être un vote de construction.



Je leur propose de construire l’avenir ensemble, non par dépit, mais par choix.



Dans l’attente de la décision définitive du Conseil d’État, je resterai dans une posture de travail et de proximité.



Cela commencera dès ce dimanche avec la tenue de l’assemblée générale annuelle de Demain La Réunion. Nous validerons une nouvelle structuration pour DLR ainsi que le socle global sur lequel nous souhaitons avancer, dans les semaines, les mois et les années prochains, pour Saint-André, pour le territoire et pour notre île.

Éric Fruteau, DLR