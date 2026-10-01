Ukraine : un pont de Kiev et l'institut de recherche nucléaire frappés par des drones russes

Des drones russes ont frappé jeudi un pont majeur à Kiev et l'agence nucléaire ukrainienne a révélé qu'un autre engin avait frappé la veille un institut de recherche atomique sans toucher le réacteur qui s'y trouve.

Il s'agit de la première attaque majeure rapportée par les autorités sur l'un des principaux ponts de la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022.

"Deux frappes de drones ont touché la zone des appuis du pont Sud. Le trafic des transports publics, métro et surface, sur le pont est désormais interrompu", a annoncé le maire Vitali Klitschko sur Telegram, ajoutant que des ingénieurs "inspectent l'état de la structure".

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et non authentifiées par l'AFP montrent une explosion secouant le tablier d'un pont au pied d'un pylône soutenant les câbles de la structure.

Ce pont routier est l'un des deux de la capitale qui supportent une ligne de métro. Kiev et son réseau de transport s'étendent sur les deux rives du Dniepr.

Ce bombardement intervient alors que la Russie accentue, ses derniers jours, ses attaques meurtrières contre des infrastructures civiles, notamment logistiques et de communication, à Kiev et dans ses environs.

Mercredi, un drone russe a également frappé à Kiev l'enceinte d'un institut de recherche possédant un petit réacteur nucléaire "de recherche" datant de l'époque soviétique, sans endommager cet engin, a indiqué jeudi l'administration d'Etat pour la régulation nucléaire.

- Réacteur désactivé -

"Le réacteur et ses systèmes" de sûreté "n'ont pas été endommagés" et aucune hausse de radioactivité n'a été détectée, a assuré cette structure.

Le réacteur est à l'arrêt depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et l'uranium avait été retiré de son coeur, a précisé l'administration. Des opérations de maintenance de ses systèmes des sûreté sont toutefois toujours pratiquées, a-t-elle dit.

Depuis le début de l'invasion russe en 2022, Kiev redoute des attaques contre ses ponts, infrastructures essentielles à la logistique de la capitale.

La précédente attaque contre un pont à Kiev date d'octobre 2022, quand un missile russe s'était abattu sur un pont du centre-ville, sans importance majeure pour le système de transports et réservé aux piétons et aux vélos.

L'usage par la Russie de drones à réaction équipés d'une ogive conçue pour détruire des structures en acier a été pointé mercredi par Serguiï Beskrestnov, conseiller de la présidence ukrainienne.

"Aujourd'hui, l'ennemi a utilisé pour la première fois une ogive spéciale à charge creuse sur un drone à réaction", a-t-il remarqué mercredi sur les réseaux sociaux.

Ce type d'ogive concentre l'effet de l'explosion vers l'avant afin de percer et découper la cible. "Je pense que l'ennemi prévoit d'attaquer d'importantes lignes de transport d'électricité à haute tension", ajoutait-il.

- Consommation d'électricité -

Mercredi, Moscou a également bombardé plusieurs infrastructures énergétiques dans la capitale et dans sa région. L'Ukraine a affirmé que ces frappes marquaient le début de la nouvelle campagne russe contre le secteur énergétique ukrainien.

Le fournisseur d'énergie ukrainien Ukrenergo a appelé jeudi les consommateurs à limiter leur consommation d'électricité au lendemain de ces frappes qui ont causé des coupures de courant dans cinq régions.

"Il est recommandé de reporter l’utilisation intensive d’énergie sur la période de 10H00 à 16H00", quand la consommation est moins élevée, a indiqué Ukrenergo.

"Cela réduira la charge sur le système électrique et la probabilité de restrictions forcées dues à la surcharge d'équipements endommagés par les bombardements ennemis", a poursuivi l'entreprise.

Les températures ont baissé dans plusieurs régions du pays jeudi, les services météorologiques ukrainiens ayant annoncé la veille les premières gelées nocturnes de l'automne.

Avec cette chute des températures, "la consommation d'électricité a augmenté", a indiqué Ukrenergo.

La récente multiplication des bombardements fait craindre un nouvel hiver très éprouvant en Ukraine, avec des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau — voire une absence totale de ces services.

L'hiver dernier, des centaines de milliers de personnes, notamment à Kiev, ont été privées d'électricité et de chauffage, parfois pendant des semaines, par des températures glaciales atteignant jusqu'à -20 °C.

Moscou attaque également, de jour comme de nuit, de nombreuses autres infrastructures civiles.

Un drone russe a touché jeudi une école de Kiev, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Heureusement, les enfants et les enseignants étaient dans l’abri pendant l’alerte aérienne, donc personne n’a été blessé", a-t-il précisé.



AFP