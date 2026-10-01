La Région veut aider à "atténuer" le choc de l'augmentation des prix du carburant et de l'énergie

La Région Réunion réagit à la forte augmentation du prix des carburants à partir du 1er octobre 2026. Elle indique dans un communiqué de presse qu'elle va maintenir ses efforts et ses dispositifs pour "atténuer l’impact de la crise". (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Région Réunion a pris connaissance des nouveaux prix des carburants au 1er octobre 2026.

Concernant le gazole et le sans-plomb, elle prend acte des tarifs annoncés qui sont marqués par une forte augmentation et qui affectent durement la population. Seul le prix de la bouteille de gaz reste inchangé grâce à l’intervention de la Région.

Face aux nombreuses interrogations que suscite toujours cette hausse des prix des carburants, la Région Réunion rappelle qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’augmentation de ces prix due à la crise au Moyen-Orient. Et contrairement à certaines affirmations parfois relayées dans le débat public, cette augmentation des prix n’entraîne pas une augmentation des recettes issues de la taxe spéciale sur la consommation de carburants (TSCC), dont le produit est réparti entre la Région, le Département et les communes.

Dans ce contexte, la Région a décidé de maintenir les dispositifs mis en œuvre pour atténuer les impacts de cette crise.

- Un soutien aux professionnels de la route -

Pour rappel, le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (équivalent à 10 centimes par litre de gazole et d’essence) avait été complété par le Dispositif Complémentaire Intervention Pétroliers (équivalent à 5 centimes par litre de gazole en avril et mai 2026 compte tenu de la contribution des pétroliers sur le gazole).

- Lire aussi : Carburants : le sans-plomb explose et atteint 2 euros le litre, le gasoil passe à 1,80 euro -

Au 31 août 2026, 221 dossiers ont été déposés pour le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire et 220 dossiers ont été déposés pour le Dispositif complémentaire intervention pétrolier.

- Un soutien aux modes de déplacement alternatifs -

La Région Réunion poursuit ses mesures afin de soutenir les usagers du réseau Car Jaune et de renforcer son attractivité :

- la réduction de 50 % du coût des abonnements Car Jaune est toujours en vigueur Le choix de soutenir les modes de déplacement alternatifs porte ses fruits :

- Car Jaune : +63 % d’abonnements payants depuis mars 2026 et +20 % de fréquentation en août 2026 par rapport à août 2025 sur le réseau Car Jaune

- Co-voiturage Karos : une croissance de 4 % des trajets passagers entre juillet 2026 et août 2026 et un total de 54 077 trajets passagers



- Maintien de la bouteille de gaz à 18 euros -

Afin de continuer à protéger les consommateurs réunionnais, la Région maintient son dispositif d’aide. Alors que le prix de la bouteille de gaz s’élève à 20,81 euros, le prix payé par les Réunionnais est maintenue à 18 euros grâce à l’intervention de la Région.

Depuis le mois de mai 2026, le surcoût du soutien de la Région au prix de la bouteille de gaz s’élève à plus de 1,1 million d’euros en faveur des ménages.

- Lire aussi : Explosion du prix des carburants, inflation, hausse du chômage : le gouvernement pousse les Réunionnais à bout -

Enfin, la Région souhaite que les mesures mises en œuvres sur le plan national, notamment l’aide aux grands rouleurs, soient déclinées et activées localement. Un effort est également attendu de la part des pétroliers à l’instar du plafonnement des prix mis en œuvre par TotalEnergies dans l’hexagone.

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