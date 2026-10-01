[Vidéos] Saint-Denis : en octobre la ville passe au rose

Ce jeudi 1er octobre 2026, la ville de Saint-Denis présentait son menu, à l'occasion d'Octobre Rose. Au programme cette année : 15 actions allant de la sensibilisation à la prévention, en passant par des activités sportives, des conférences, des espaces de parole ou encore des actions pour faciliter l’accès au dépistage. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com et Ville de Saint-Denis)

En octobre, Saint-Denis voit la vie en rose. "Notre sujet, ce n'est pas la maladie, c'est bien la vie", résume la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. "En octobre, on habille la ville en rose. Plus qu'une décoration, c'est un lien entre les femmes qui traversent la maladie et celles qui en sont sorties, le lien aussi avec celles que nous avons perdues". Écoutez.

- À La Réunion, moins de 40 % des femmes participent au dépistage -

Au cœur de cette nouvelle édition d'Octobre Rose dans le chef-lieu, un message revient : se faire dépister. Moins de 40 % des Réunionnaises concernées participent au dépistage organisé du cancer du sein, contre environ 45 % au niveau national.

"Les femmes disent souvent ne pas avoir le temps. Pour s'occuper des autres, on a le temps... mais pour s'occuper de soi ? Pour prendre soin des gens qu'on aime, il faut d'abord prendre soin de sa santé", insiste Ericka Bareigts. La maire reconnaît aussi les freins liés à l'appréhension de l'examen : "On a peur des fois. Ce n'est pas confortable, mais ça ne fait pas mal".

Le message est partagé par la Dre Anca Birsan, chirurgienne-oncologue et responsable du département de chirurgie oncologique au CHU nord. "Toutes les 20 heures, une femme apprend qu'elle a un cancer du sein", rappelle-t-elle. Elle insiste également sur l'importance de l'activité physique, de l'alimentation et du dépistage précoce.

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- Quinze actions pour parler prévention autrement -

La municipalité annonce 15 actions réparties dans Saint-Denis durant le mois. Retrouvez le programme ci-dessous.

Ces opérations s'inscrivent dans le Contrat local de santé de la ville, qui réunit une centaine de partenaires autour de plus de 40 actions. Associations de patients, aidants, professionnels de santé, commerçants et artistes participeront ainsi à cette mobilisation collective.

Parmi eux figurent notamment Atoumo974, jeune association réunissant personnes atteintes de cancer, proches et professionnels, ainsi que "Un autre regard", qui travaille autour de l'estime de soi fragilisée par la maladie et les traitements.

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Les commerces seront eux aussi mis à contribution. Tout au long du mois, la prévention sera présente au Relais de Saint-Denis et à la Marche Bleue. Elle se mêlera aux séances Fit&Dance dans les quartiers et investira la rue piétonne Maréchal Leclerc. Une conférence et deux cercles de femmes offriront d’autres cadres pour s’informer, échanger et partager son expérience.

En partenariat avec l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD), la mobilisation sera aussi dans les commerces du centre-ville. Une trentaine d’entre elles seront habillées avec l’intervention de l’artiste peintre-graffeur Gérard Itema. "Avec ces petits messages,... ce n'est peu de choses je sais, mais j'espère que ça va convaincre les femmes d'aller se faire dépister car la santé n'a pas de prix", explique l'artiste.

- "Toutes des sœurs" -

La ville de Saint-Denis compte surtout sur l'entourage pour faire circuler le message au-delà des événements organisés. "Nous sommes toutes des sœurs. Sensibilisons nos sœurs autour de nous, accompagnons les femmes autour de nous", lance Ericka Bareigts. "Faisons chacune notre part pendant tout ce mois d'octobre pour peut-être augmenter le nombre de dépistages. Ça serait une immense satisfaction. Prenez soin de vous"

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