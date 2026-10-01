Saint-Paul : la bouteille de gaz vendue à 10 euros pour le public le plus précaire

Le conseil municipal de Saint-Paul a abordé plusieurs sujets d'importance à l'occasion du conseil municipal qui s'est tenu le jeudi 1er octobre 2026. La municipalité, comme indiqué dans un communiqué, a notamment décidé de mettre en place un chèque gaz solidaire pour le public le plus fragile. Dans le cadre de ce dispositif, la bouteille pourra être achetée à 10 euros. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sujet important en matière de solidarité : la présentation du rapport d’information du CCAS de Saint-Paul sur le chèque gaz solidaire destiné aux personnes les plus fragiles qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Après plusieurs mois de travail, ce dispositif va désormais permettre aux bénéficiaires de pouvoir acheter leur bouteille de gaz à 10 euros chez les revendeurs adhérents au dispositif.

Portée par le CCAS de Saint-Paul, cette mesure constitue un engagement qui se concrétise et qui est tenu. Elle intervient alors que le prix de l’énergie et des carburants reste durablement élevé, dans un contexte géopolitique et international qui fragilise les ménages les plus modestes.

Cette mesure fait partie du bouclier de protection pour préserver les personnes les plus fragiles. Face à la précarité énergétique, le CCAS de Saint-Paul agit déjà avec les aides aux impayés d'eau, d'électricité et pour le maintien dans le logement et maintenant grâce à l’aide pour le gaz.

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Le fonctionnement du chèque gaz solidaire sera présenté ce vendredi 2 octobre et fera l’objet d’une campagne spécifique afin d’aider les foyers éligibles à constituer leur dossier.

Agir pour les enfants, permettre à chacun de se loger sans déraciner, protéger les familles les plus fragiles : ces actions répondent à une même exigence, celle d’une ville qui agit au plus près des réalités de ses habitants.

- Ville Amie des Enfants : un engagement renouvelé -

Saint-Paul est engagée dans la démarche Ville Amie des Enfants depuis 2020 et titrée par l’UNICEF France depuis 2022. Cet engagement se traduit concrètement sur le terrain, avec les partenaires et les associations qui œuvrent auprès des enfants et des familles.

Un plan d’actions destiné à construire une ville pensée à hauteur des enfants a été mis en œuvre. La commune candidate à nouveau pour renouveler son partenariat avec l’UNICEF jusqu’en 2032.

Cette nouvelle candidature s’inscrit dans la continuité du travail initié lors du précédent mandat, et qui a été plébiscité par l’UNICEF. Ce partenaire salue notamment la qualité des actions menées par la Ville, qualifiées « d’exemplaires ».

Afin d’évaluer la mise en œuvre du plan d’actions, un cabinet indépendant a également été mandaté. Son évaluation a conclu que la Ville avait pleinement atteint les objectifs fixés par l’UNICEF.

Cette reconnaissance vient ainsi confirmer la dynamique engagée par Saint-Paul, en faveur des marmay.

- Logement : régulariser les occupants sans titre (OST) pour aider les familles -

Le logement demeure la préoccupation numéro une des Réunionnais. À Saint-Paul, cette question est abordée de manière globale, de la régularisation foncière à la production de logements, en passant par la réhabilitation et l’aménagement du territoire.

Comme à presque chaque séance du conseil municipal, la Ville poursuit son travail en faveur des occupants sans titre, avec une famille de Villèle, inscrite dans le programme Proprié’Tèr, qui va pouvoir accéder à la propriété.

Depuis 2020, la Ville accompagne ces familles pour qu’elles puissent demain disposer d’un titre de propriété, d’un patrimoine, mais aussi d’un avenir. 600 situations ont déjà été régularisées, mais 1 500 restent encore à traiter.

Cette mobilisation intervient alors que la crise du logement social demeure particulièrement forte à La Réunion. 53 000 demandes de logement social sont recensées, tandis que les bailleurs identifient 1 832 logements neufs et 1 162 logements à réhabiliter, pour un besoin de 70 millions d’euros de LBU, contre 43,3 millions proposés par l’État.

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