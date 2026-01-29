Saint-Denis : Giovanni Payet, candidat aux élections municipales, distribue son programme

Tribune libre de la la Voix Citoyenne

Ce jeudi 29 janvier 2026, la Voix Citoyenne, liste portée par Giovanni Payet pour les élections municipales et communautaires de mars à Saint-Denis, annonce la sortie officielle et le début de la distribution de son programme auprès des habitantes et habitants de la Commune. (Photo : D.R)

Ce programme est le fruit d’un travail collectif, mené depuis plusieurs mois, nourri par des rencontres citoyennes, des contributions associatives, des enquêtes publiques et une volonté constante : redonner confiance aux électrices et aux électeurs, réconcilier la population avec l’action politique et remettre l’humain au cœur des décisions publiques.

- Rompre avec les pratiques d’hier -

La Voix Citoyenne assume une rupture nette avec des méthodes qui ont durablement abîmé la démocratie locale : clientélisme, opacité, dépendances et absence d’exemplarité.

Notre engagement est clair : faire entrer l’éthique, la transparence et la justice au cœur de la gouvernance municipale. Dès le début de la mandature, la liste s’engage autour de 10 engagements immédiats pour la probité et l’exemplarité, parmi lesquels :

Le non-cumul des mandats ;

Des indemnisations globales plafonnées (SPL et SODIPARC inclus par exemple) ;

Suspension d’élu en cas mis en examen ;

Des décisions prises sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables ;

Une gouvernance fondée sur la sobriété financière, la responsabilité environnementale, et l’intérêt général.

- 30 mesures concrètes, lisibles et évaluables -

Le programme de La Voix Citoyenne s’articule autour de 30 mesures structurantes, pensées pour améliorer concrètement le quotidien des Dionysiennes et des Dionysiens. Chaque mesure est accompagnée d’indicateurs clairs précisant son impact sur le pouvoir d’achat, son impact environnemental et/ou le gain de temps qu’elle permettra pour les habitants.

Parmi les engagements majeurs :

La création d’une mutuelle santé communale pour tous les Dionysiens et d’une Maison de la santé mentale ;

Saint-Denis Tranquille, une application citoyenne et une ligne directe pour signaler

Tout problème du quotidien et régler les 100 zafer ki dékon’ :

La gratuité des transports pour tous les Dionysiens ;

La livraison de 1 500 logements à l’horizon 2030 ;

La modernisation et la rénovation des écoles, avec une amélioration qualitative des

Repas à la cantine pour réduire le gaspillage alimentaire ;

L’augmentation de 100 hectares de surface agricole sur la commune, avec la ceinture

Verte pour bâtir la sécurité sociale de l’alimentation de Saint-Denis ;

La gratuité des 10 premiers m3 d’eau ;

La transformation de Saint-Denis en commune éponge, au travers de son plan local d’urbanisme, pour faire face aux événements climatiques ;

La création d’une Assemblée citoyenne extra-municipale, composée de citoyens tirés au sort;

La sécurisation du monde associatif par des contrats pluriannuels de trois ans ;

Une Maison de l’accueil et de l’intégration dionysienne pour tous les nouveaux arrivants sur la Commune ;

Un plan d’urgence pour le tissu économique dionysien – “Richesse 2030”, incluant lacréation d’un incubateur PéIA (intelligence artificielle).

- Une méthode nouvelle pour une commune plus juste -

Avec le slogan "Faire lien – Faire lieu – Faire commune", La Voix Citoyenne défend une vision politique fondée sur l’entraide, la participation citoyenne et la clarté de l’action publique. Ce programme n’est pas une promesse abstraite : il est une feuille de route exigeante et réaliste, au service d’une Commune plus solidaire, plus écologique et plus démocratique. Toutes les autres mesures sont disponibles sur le site internet et sur les réseaux sociaux !

"Le changement n’est pas un slogan. C’est une nécessité pour Saint-Denis. Nous proposons un projet crédible, lisible et profondément humain", souligne Giovanni Payet.

La distribution du programme marque une nouvelle étape de la campagne, placée sous le signe de la proximité, de l’écoute et de l’engagement citoyen.