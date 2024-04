Sainte-Rose : contentieux opposant les époux Pinot du snack " Chez Louiso " à la commune

Une rumeur circule à Sainte-Rose selon laquelle demain ce jour vendredi 26 avril 2024, des engins de chantier interviendront sur ordre du maire, sur le site de La Marine, pour "raser" le snack-bar "Chez Louiso". Cet établissement situé sur le domaine public maritime (DPM), sur le site du port, est exploité depuis plus de 40 ans par les familles Louiso et Pinot (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les exploitants actuels, les époux Clara et Frédéric Pinot ont repris l'exploitation de ce snack-bar en 1996.

"Chez Louiso" est une institution. C'est un fleuron du patrimoine historique et culturel réunionnais. C'est "un passage obligé" des touristes sur la route du grand Sud sauvage.

Ce lieu emblématique de la ville de Sainte-Rose est très apprécié des réunionnais et des visiteurs de notre île. Gestionnaire du Domaine Public Maritime (DPM) depuis 2021, la commune a décidé d'en expulser les époux Pinot et de détruire le bâti pour le remplacer par des toilettes publiques.

Dans ce dossier, le maire a refusé toute communication avec la famille Pinot, et ne lui a proposé aucune alternative. Une demande d'audience le lundi 15 avril 2024 est restée sans réponse.

Une autre solution est possible : démolir l'établissement, reconstruire une nouvelle structure légère respectant les textes de loi régissant le DPM, et permettre aux époux Pinot de conserver leur outil de travail et de poursuivre leur activité. Les toilettes peuvent être construites sans difficulté sur le même site, à un autre endroit.

La disparition pure et simple, dans ces conditions, du snack-bar "Chez Louiso", serait un drame et une injustice inqualifiable pour la famille Pinot.

Dans cette affaire, le maire est soupçonné d'agir dans le seul but d'assouvir une vengeance personnelle ou politique. En effet, dans le même temps, le maire a pris une décision d'expropriation de Clara et Frédéric Pinot concernant un terrain situé sur le même site, hors du DPM, et sur lequel ils ont construit légalement un bâtiment en vue d'y exploiter une activité de restauration traditionnelle.

Cette expropriation est décidée dans le cadre du projet de "boucle de retournement" du centre-ville, déclaré "d'utilité publique", et qui prévoit de faire passer ladite boucle exactement sur la construction édifiée par les époux Pinot.

Étonnement, Clara et Frédéric Pinot sont les seuls sainte-rosiens à être expropriés dans le cadre de ce projet. Au vu de ces éléments, notre association a adressé hier à Monsieur le Préfet de La Réunion, un courriel lui demandant d'user de son autorité pour convaincre le maire de renoncer à sa décision d'expulser les époux Pinot, et de proposer un nouveau projet qui permettra à ces derniers de poursuivre leur activité sur le site de La Marine.

Nous avons encore demandé au représentant de l'État, d'examiner la possibilité d'infléchir la décision du maire concernant le tracé de sa "boucle de retournement", laquelle peut éviter la propriété des époux Pinot, sans préjudice pour la réalisation du projet.