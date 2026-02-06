Santé privée à La Réunion : après la reconnaissance de la ministre, l’État doit agir

Par courrier officiel en date du 13 novembre 2025, la ministre de la Santé a reconnu la situation des salariés du secteur privé de la santé à La Réunion, notamment les écarts de rémunération entre les personnels des établissements publics et ceux des cliniques privées, ainsi que les difficultés liées à l’application de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (Photo : www.imazpress.com)

La ministre indique également mesurer pleinement l’engagement des soignants du territoire et avoir transmis le dossier à la Direction générale de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, afin qu’un examen attentif soit conduit.

- Une reconnaissance officielle sans avancée concrète -

Plusieurs mois après cette reconnaissance écrite de l’État, les salariés du secteur privé de la santé ne constatent toujours aucune amélioration concrète sur le terrain.

Les cliniques privées assurent pourtant une part essentielle de l’offre de soins à La Réunion et participent quotidiennement à la continuité du service de santé.

Une demande de rendez-vous en urgence avec délégation CFTC

Face à cette situation, la CFTC Santé Sociaux Réunion – Mayotte a adressé une demande de rendez-vous en urgence à la Direction de l’ARS de La Réunion, en présence d’une délégation de représentants de la CFTC, afin d’exposer la réalité du terrain, défendre les salariés du secteur privé et identifier des solutions concrètes et adaptées à la situation locale.

Les soignants du privé ne demandent pas de privilèges, mais l’égalité de traitement et la reconnaissance effective de leur engagement.

À La Réunion, la santé ne peut pas être à deux vitesses.