Sauvons la presse écrite réunionnaise

La presse écrite réunionnaise est en danger. Le Quotidien de La Réunion, placé en liquidation-cession, disparaîtra purement et simplement le 13 décembre prochain si aucun repreneur ne se manifeste d'ici là. Son concurrent et néanmoins confrère, le Journal de l'île de La Réunion (JIR), est également dans une situation économique critique et lui aussi menacé de disparaître. La presse numérique connaît, elle, également des difficultés (photo : sly/www.imazpress.com)

Cette situation est insoutenable. Tout d'abord pour les 52 salariés du Quotidien, les 108 du JIR ainsi que l'ensemble des emplois indirects générés par les deux titres. Toutes ces personnes et leurs familles méritent que l'on se batte pour préserver leurs emplois et leur avenir.

Cette situation peut mettre en grande difficulté notre démocratie. La liberté de la presse implique une pluralité des titres et des tendances afin de garantir la vitalité de notre démocratie.

La disparition d'un journal, qui plus est historique comme Le Quotidien, n'est évidemment pas un bon signe et questionne sur la santé de notre République.

En plus d'évoluer sur un territoire contraint géographiquement et donc de ne pas avoir accès à un marché de la dimension des titres hexagonaux, la presse réunionnaise ne bénéficie pas du même niveau de subventions que ses homologues de l'Hexagone. Une iniquité

incompréhensible à laquelle l’État doit mettre fin.

En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion et élu local particulièrement attaché à notre modèle démocratique, je souhaite donc apporter tout mon soutien aux salariés et dirigeants de la presse écrite réunionnaise dans leur combat pour une presse libre et plurielle.



Serge Hoareau