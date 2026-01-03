Solidarité avec le peuple vénézuélien

Les États-Unis d'Amérique viennent de commencer leur invasion du Venezuela en bombardant Caracas cette nuit. Solidarité totale avec le peuple vénézuélien qui n'a jamais déclaré la guerre à quiconque de toute son histoire. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel le Venezuela possède d'immenses ressources naturelles.

Trump veut mettre la main sur le pétrole (1ère réserve mondiale), l'or (4ème réserve mondiale), les diamants (6ème réserve mondiale), le gaz et le fer (8èmes réserves mondiales) qui échappent à l'Empire depuis bien trop longtemps. Business as usual.

L'accusation de lutte contre le narcotrafic ne convainc que les Young Leaders et les agents de la CIA. Le monde entier sait que le Venezuela n'est pas un pays producteur de cocaïne et que Trump est allié avec les pires narcotrafiquants par ailleurs, honduriens par exemple.

- "La France doit s'opposer "-

La France doit s'opposer de toutes ses forces à cette agression impérialiste au nom du droit international, de la souveraineté des peuples et de notre histoire commune avec le Venezuela.

Qui se souvient encore que le général Miranda, héros de l'indépendance vénézuélienne, général de la Révolution française ayant combattu à Valmy, est le seul latino-américain à avoir son nom gravé sur l'Arc de Triomphe ?