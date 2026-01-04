Solidarité avec le Venezuela. Libérez Maduro!

Le monde entier append que les États-Unis ont bombardé le Venezuela et kidnappé le president Maduro et son épouse. c’est proprement scandaleux. Le PCR condamne cette agression qui risque de dégénérer en guerre mondiale. Après le bombardement des Palestiniens de Gaza et de l’Iran, Trump montre qu’il ne respecte rien. Cependant, cette lâcheté intervient au moment où la crise monétaire accélère l’effondrement du dollar. ( Photo : Sly/www.imazpress.com) Le PCR forme le vœu que cette nouvelle tentative de régenter le monde finisse dans l’humiliation du monde libre. Bureau presse du PCR. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)