Soutien à l'enseignante agressée

La FSU condamne avec la plus grande fermeté l’agression dont a été victime une enseignante au Lycée professionnel Julien de Rontaunay à Saint-Denis. Cette violence est inadmissible. Les personnels ne peuvent plus être laissés seuls face à des situations qui se dégradent (Photo www.imazpress.com)

Nous alertons depuis longtemps sur la détérioration du climat scolaire et le manque criant de moyens. Les mauvaises conditions de travail, accentuées par les fortes chaleurs dans les classes, aggravent les tensions et rendent le quotidien difficile pour les enseignants et les élèves. Classes surchargées et absence de personnels médico-sociaux en nombre suffisant créent un terrain de tension permanent.

La violence à l’école ne touche pas uniquement les enseignants : les élèves entre eux également en sont victimes, qu’il s’agisse d’agressions physiques, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements, ou de harcèlement. Il est temps de cesser les réponses ponctuelles et les effets d’annonce.

La FSU exige l’organisation immédiate d’une table ronde réunissant l’ensemble des institutions concernées et les partenaires sociaux afin de mettre en place des solutions concrètes et pérennes. La prévention, le renforcement des équipes éducatives et l’accompagnement des familles en difficulté doivent devenir des priorités réelles.

Jocelyne Latchimy

Secretaire Départementale FSU