Soutien aux agriculteurs et agricultrices qui luttent pour leur survie !

Nous apportons notre soutien plein et entier aux agriculteurs et agricultrices qui manifestent en France contre le traité du Mercosur qui va appauvrir encore plus une profession frappée de plein fouet par la précarité. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)



Nous rappelons que c'est à l'initiative de la France insoumise que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité contre ce traité de libre-échange dangereux pour l'agriculture française et réunionnaise mais également dangereux pour la santé de nos populations.



La France ne doit pas signer le Mercosur, quoi qu'il en coûte, quitte à désobéir à la Commission européenne qui n'a aucune légitimité démocratique pour nous l'imposer. La survie de l'agriculture française et la santé publique doivent primer face aux multinationales de l'agro-alimentaire qui nous empoisonnent et tuent notre agriculture.



Un autre modèle agricole est possible : respectueux de la santé des consommateurs et des agriculteurs ; rémunérateur pour celles et ceux qui travaillent dur pour nous nourrir ; protecteur pour l'environnement et la sauvegarde de notre biodiversité.



Perceval Gaillard

Jean-Hugues Ratenon

Députés de La Réunion



