Soutien aux chasseurs de tangues

J'ai été sollicité par la Fédération départementale des chasseurs de la Réunion pour participer au rassemblement des chasseurs ce matin, devant la Préfecture. Malheureusement, étant arrivé hier dans le département, mon agenda ne m’a pas permis d’être présent. (Photo Jean Hugues Ratenon photo RB imazpress)

Toutefois, j’exprime tout mon soutien aux chasseurs et sans contester la décision du tribunal, je demande au préfet d'émettre le nouvel arrêté le plus rapidement possible.



Je souhaite, par ailleurs, attirer l'attention sur le fait que de plus en plus d'associations de l’hexagone tentent d'imposer une pensée unique sur des territoires français dont elles ignorent l’histoire.



En ce sens, faut-il rappeler les propos de Brigitte Bardot, qui multipliait les dérapages à notre égard, évoquant "des autochtones ayant gardé leurs gènes de sauvage", une "population dégénérée encore imprégnée des traditions barbares qui sont leur souche" ou encore des "réminiscences de cannibalisme des siècles passés" ? Des propos qui lui ont valu d’être condamné pour propos raciste.



Je tiens à souligner que les Fédérations et les associations de chasse et de pêche contribuent à la protection environnementale et à la gestion de notre patrimoine vivant, faune et flore. D'autre part, cette chasse est strictement réglementée par les services de la préfecture.



Ces associations de l'hexagone, qui méprisent l'histoire de notre pays, sont engagées dans un processus visant à interdire la chasse aux tangues, qui fait partie de notre patrimoine. Tout comme elles veulent également interdire les combats de coqs ou les sacrifices d'animaux.



C'est pourquoi, sur ce front comme sur d'autres, tout en respectant la loi, nous devons résister.



Jean Hugues RATENON, député de La Réunion