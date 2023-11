Soutien aux salariés du Gol en lutte

Les 2 et 3 novembre les salariés de l'usine du Gol ont organisé une action de mécontentement afin d'alerter l'opinion sur un point de droit parfois non respecté dans notre département. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Ainsi selon l'article L 3141-8 du Code du Travail tout salarié sans exception a le droit d'obtenir 2,5 jours de congés supplémentaires par enfant à charges (dans la limite du nombre maximal de jours de congés payés), y compris pour les salariés en CDD ou à temps partiel, ce qui n'est pourtant pas le cas dans nombre d'entreprises à La Réunion.



J'apporte mon soutien plein et entier aux salariés de Tereos qui se battent, sans pénaliser les planteurs, pour faire respecter leurs droits. Dès lundi je vais écrire au Ministère du Travail ainsi qu'à celui des Outre-mer pour appuyer cette démarche et demander qu'elle soit généralisée partout à La Réunion là où ne l'est pas encore et où elle le devrait.



Perceval Gaillard, député de La Réunion