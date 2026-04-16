Stratégie Nationale de Cybersécurité 2026-2030 : La Réunion face à ses responsabilités

À l'heure où la France fixe le cap de sa souveraineté numérique pour les cinq prochaines années, le CLUSIR ROI appelle l'ensemble des acteurs publics et privés de La Réunion à se mobiliser sans attendre. Dans un environnement géostratégique parmi les plus exposés d'Europe, notre territoire ne peut se permettre de rester spectateur (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Un signal fort de l'État : la cybersécurité est désormais une question de souveraineté nationale

Le 29 janvier 2026, la France a publié sa Stratégie Nationale de Cybersécurité 2026-2030, signée par le Président de la République. Ce document de référence place la cybersécurité au rang d'impératif stratégique majeur et fixe cinq piliers d'action : former les talents, renforcer la résilience nationale, entraver la cybermenace, maîtriser les fondements numériques, et soutenir la stabilité du cyberespace au niveau européen et international.

Le texte est sans ambiguïté : l'espace numérique est devenu un théâtre d'affrontements entre nations, entre intérêts et entre idéologies. Les cyberattaques touchent désormais l'intégralité du tissu économique et social — des hôpitaux aux collectivités, des PME aux infrastructures critiques. La stratégie prévoit que chaque ministère produise sa feuille de route dans un délai de six mois. C'est dans cette fenêtre que doivent s'inscrire les spécificités de La Réunion.

La dernière Revue Nationale Stratégique, en 2025, insistait sur le fait qu’une "attention particulière sera portée aux territoires ultramarins en raison de leur dimension stratégique, pour leur propre sécurité et celle de l’hexagone. Des adaptations sont nécessaires pour faire face, non seulement aux catastrophes naturelles, mais aussi à la criminalité organisée, aux menaces hybrides ou encore aux revendications étrangères qui ne cesse d’augmenter".

La Réunion : une cible exposée dans un environnement géopolitique sous tension

La Réunion occupe une position stratégique unique : territoire français et européen au cœur de l'océan Indien, notre île est entourée d'États aux équilibres géopolitiques fragiles, dont certains entretiennent des relations privilégiées avec des puissances aux intérêts très différents de ceux de l'Union Européenne. Dans ce contexte de compétition internationale pour l'influence numérique, La Réunion constitue non seulement un point d'entrée vers les réseaux français et européens, mais aussi une cible en elle-même.

Territoire très numérisé, doté du PIB le plus élevé de la zone, connecté aux grands flux mondiaux par plusieurs câbles sous-marins stratégiques, La Réunion n'est pas périphérique aux yeux des attaquants — elle est au contraire une cible attractive, précisément parce qu'elle est française, européenne, et exposée.

La dépendance de l'île à ses câbles sous-marins représente une première vulnérabilité critique spécifique que la stratégie nationale n'adresse pas : toute compromission de ces infrastructures isolerait numériquement le territoire. Ce risque, propre aux territoires insulaires, appelle une réponse différenciée que le CLUSIR ROI entend porter auprès des pouvoirs publics.

2025 : une année révélatrice de l'ampleur des failles locales

L'année 2025 a constitué un révélateur brutal de l'état de préparation de notre territoire. Entreprises privées, collectivités, services publics, établissements de santé : aucun secteur n'a été épargné par des cyberattaques dont la fréquence et la sophistication n'ont cessé de croître. Ransomwares paralysant des activités pendant plusieurs semaines, compromissions de messageries professionnelles, fuites de données sensibles, intrusions sur des systèmes critiques — ces incidents ont causé des préjudices financiers, opérationnels et réputationnels considérables.

Ces attaques ne sont pas le fait du hasard. Elles révèlent des failles structurelles, et surtout, l’absence d'une culture de la cybersécurité ancrée dans la gouvernance des organisations.

Le constat est sans appel :

• Le niveau de maturité cyber du tissu économique réunionnais reste très insuffisant face à la menace actuelle

• Les TPE et PME, qui représentent l'essentiel du tissu économique local, sont les premières victimes, souvent sans recours structurés

• Les collectivités territoriales font face à des attaques croissantes avec des ressources humaines et techniques souvent insuffisantes

• La méconnaissance du centre de réponse à incident régional allonge les délais d'intervention et aggrave les impacts

L'heure n'est plus aux rappels de bonnes pratiques : il faut une stratégie territoriale

Face à l'intensification des menaces, rappeler les fondamentaux ne suffit plus. La réponse à la cybermenace doit désormais être structurelle, collective et inscrite dans la durée. C'est précisément le sens de la stratégie nationale 2026-2030, qui appelle à une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes — publiques comme privées — à l'échelle de chaque territoire.

L’état a pris ses responsabilités en nommant un délégué Outremer à l’ANSSI, mais également un relais local à la Préfecture de La Réunion

La Réunion dispose aujourd'hui d'un écosystème local de cybersécurité qui monte en puissance. Il est temps de le faire reconnaître, de le renforcer, et de l'articuler explicitement aux dispositifs nationaux et européens.

À travers l'EDIH La Réunion (European Digital Innovation Hub), cofinancé par la Région Réunion et l'Union européenne, La Réunion bénéficie d'un dispositif public d'accompagnement unique, articulé autour d'un consortium de six partenaires dont le CLUSIR ROI : Réunion THD, Digital Réunion, la CCI Réunion, La Réunion Développement et la Technopole de La Réunion.

Ce dispositif propose un parcours en trois étapes : un diagnostic cybersécurité offert basé sur l'outil national Cyber Départ de l'ANSSI, un plan d'actions priorisé et adapté à la structure, puis une mise en œuvre s'appuyant sur des prestataires locaux qualifiés subventionnées jusqu'à 65% et 14 jours d'intervention, ou encore de formation subventionnées à 100%. Le CSIRT La Réunion, centre de réponse aux incidents, complète ce dispositif en assurant l'assistance en cas d'attaque et les actions de veille et d'alerte à l'échelle du territoire.

L'appel du CLUSIR ROI : se mobiliser maintenant, pas demain

La stratégie nationale accorde six mois aux ministères pour produire leurs feuilles de route d'application.

C'est dans ce délai que les spécificités ultramarines doivent être portées et intégrées. Le CLUSIR ROI prend ses responsabilités et appelle chaque acteur du territoire à faire de même.

Aux entreprises et organisations privées

• Engagez dès maintenant un diagnostic de votre maturité cyber via l'EDIH La Réunion — offert et sans engagement

• Inscrivez la cybersécurité dans vos processus de gouvernance, pas seulement dans votre DSI. Intégrez-là dans la feuille de route globale de votre Transformation Digitale, l’un n’allant pas sans l’autre.

• Anticipez les nouvelles obligations réglementaires issues de la directive européenne NIS2 : elles s'étendent progressivement à de nouveaux secteurs

Aux collectivités territoriales et services publics



• Faites de la cybersécurité un axe à part entière de vos stratégies numériques et de vos budgets• Mobilisez le CSIRT La Réunion comme partenaire de référence pour la prévention et la réponse aux incidents• Participez aux exercices de crise territoriaux prévus dans la stratégie nationale

Aux acteurs de la formation et de la recherche

• Développez des parcours cyber accessibles, inclusifs, et adaptés aux réalités du marché du travail réunionnais : créer des formations spécialisées cybersécurité à Bac+5 et développer fortement la formation continue.

• Contribuez à faire de La Réunion un vivier de talents cyber reconnu à l'échelle de l'océan Indien

Aux pouvoirs publics locaux et représentants de l'État



• Portez auprès des ministères concernés la nécessité d'une déclinaison ultramarine explicite de la stratégie nationale• Défendez la reconnaissance des spécificités insulaires et géostratégiques de La Réunion dans les feuilles de route nationales• Soutenez le renforcement des ressources du CSIRT La Réunion et la pérennisation des dispositifs d'accompagnement comme l'EDIH

Le CLUSIR ROI : un acteur engagé depuis plus de 15 ans

Le CLUSIR ROI — Club de la Sécurité de l'Information Région Océan Indien — est l'association de référence des professionnels publics et privés de la cybersécurité à La Réunion. Fondée sur l'engagement bénévole de ses membres, elle fédère depuis plus d’une décennie les experts, praticiens et dirigeants engagés dans la montée en maturité cyber du territoire.

Partenaire fondateur de l'EDIH La Réunion, membre actif du réseau, le CLUSIR ROI contribue directement à la mise en œuvre des politiques publiques de cybersécurité à l'échelle locale, régionale et nationale. Il constitue un relais essentiel entre la stratégie nationale et la réalité opérationnelle du territoire.