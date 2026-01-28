Suppression de 90 postes d’enseignants à La Réunion : une décision incompréhensible et irresponsable

La CFDT Éducation Formation Recherche Publiques (EFRP) Réunion exprime sa vive inquiétude à la suite de l’annonce de la suppression de 90 postes d’enseignants dans l’académie de La Réunion, dont 25 dans le premier degré et 65 dans le second degré.

Cette décision intervient après une succession de choix ministériels contestés : casse du collège par les groupes de besoins, errances autour des concours L3, et annonces chocs sur l’état de l’École. Elle envoie un signal contradictoire et négatif, totalement déconnecté des réalités vécues par les personnels et les élèves sur notre territoire.



À La Réunion, les difficultés sont pourtant clairement identifiées et persistantes : crise du remplacement, classes surchargées, notamment dans les écoles et les Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) hors éducation prioritaire, et dégradation continue des conditions de travail.



La CFDT EFRP Réunion dénonce une approche strictement comptable qui établit un lien mécanique entre baisse démographique et baisse des moyens, sans tenir compte des besoins réels du territoire, marqué par de fortes inégalités sociales et scolaires.



Dans les faits, ce seront encore une fois les services académiques, les corps d’inspection, les cheffes et chefs d’EPLE, ainsi que les équipes pédagogiques qui devront limiter la casse pour que le système continue tant bien que mal de fonctionner. Les personnels seront, une fois de plus, mis sous pression.



La CFDT EFRP Réunion exige des moyens conséquents et pérennes pour les écoles et les EPLE, une refonte urgente de la carte scolaire, et une politique éducative équitable garantissant des moyens pour tous les établissements, partout sur le territoire.



Enfin, l’annonce d’un soutien ciblé à 800 collèges relève avant tout de l’effet d’annonce. L’École publique a besoin d’une politique ambitieuse et cohérente, au service de tous les élèves et de tous les personnels.



Pour la CFDT EFRP Réunion

Jonathan Selambarom

Secrétaire général



