Suppression de l’Aide Médicale d’État : ni la honte, ni les maladies n’ont de frontière.

Après des heures de vote sur le texte du Projet de loi Immigration, objet de tous les fantasmes et revendications racistes, les sénateurs de la majorité LR, et leurs alliés du RN, ont obtenu la suppression de l’Aide Médicale d’État (AME) en séance. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L’Aide Médicale d’État ou AME, est une aide permettant aux immigrés en situation irrégulière de bénéficier de soins sur le territoire français. Le vote d’hier, actant sa suppression et la remplaçant par une Aide Médicale d’Urgence est contre productif, inhumain et représente un risque sanitaire pour la population dans son acceptation la plus générale.

Une mesure contre productive premièrement car la France et ses territoires ultramarins sont actuellement, et encore plus depuis la COVID-19, dans une crise sans précédent avec des services d’urgences hospitalières qui sont de plus en plus engorgés et qui se retrouveront encore plus occupés par ces personnes qui n’auront d’autre lieu où aller se soigner.

Une mesure inhumaine et raciste car elle cherche à priver des soins les plus essentiels toutes personnes étrangères en situation irrégulière, comme si l’accès à la santé devait être et demeurer un privilège franco-français. Inhumaine également car il s’agit d’un calcul politique servant l’agenda d’une extrême-droite de plus en plus décomplexée, dont les idées gagnent du terrain jusque dans

les rangs de la droite dite “républicaine”.

Enfin, cette mesure représente un réel risque sanitaire car la maladie, elle, n’a pas de frontière et ne contamine pas les citoyens au faciès. Face à la contamination aux virus et bactéries, français comme immigrés sont égaux. Nous avons le devoir de soigner toutes personnes sur le territoire national, il s’agit d’un devoir moral qui répond à un impératif d’intérêt général.

Nous, Réunionnaises et Réunionnais, sommes sensibles à ce devoir de solidarité envers tous les peuples. Nous regrettons l’aval donné par la sénatrice de notre territoire, du groupe Les Républicains, à cette suppression qui coûtera cher à notre pays, aux vies de milliers de personnes et à notre hôpital public. Nous regrettons d’autant plus la suppression des APL et des allocations familiales aux familles étrangères présentes sur le territoire depuis moins de 5 mois. Nous espérons que l’Assemblée Nationale saura faire preuve d’un sursaut de bon sens et d’humanité en s’opposant clairement à ces articles de loi mortifères.