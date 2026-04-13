Suspension du processus de restitution des îles Chagos : une décision inacceptable et contraire au droit international

Îles Chagos : la suspension de leur restitution à Maurice est une faute politique et morale. Le Parti pour La Réunion (PLR) exprime sa profonde indignation face à la décision du gouvernement britannique de mettre en attente le processus de restitution des îles Chagos à la République de Maurice (Photo archives Richard Bouhet/imazpress.com)

Cette décision constitue un recul grave, en contradiction flagrante avec les principes du droit international et les résolutions adoptées par les instances internationales. Elle prolonge une injustice historique héritée de la période coloniale, au cours de laquelle l’archipel des Chagos a été illégalement séparé de Maurice, et sa population brutalement déportée.

Pour le PLR, cette situation ne peut être tolérée plus longtemps. Le combat pour la restitution des Chagos dépasse le seul cadre mauricien : il concerne

l’ensemble des peuples encore marqués par les conséquences du colonialisme, notamment dans l’océan Indien.

En suspendant ce processus, le Royaume-Uni choisit d’ignorer non seulement ses obligations internationales, mais aussi les droits fondamentaux du peuple chagossien, qui continue de se voir refuser le droit au retour sur sa terre.

Le PLR réaffirme sa solidarité totale avec la République de Maurice et avec les Chagossiens dans leur lutte pour la justice, la dignité et la souveraineté.

Nous appelons à une reprise immédiate du processus de restitution, dans le respect du droit international, et à la reconnaissance pleine et entière des droits du peuple chagossien.

La décolonisation ne peut être à géométrie variable. Elle doit être complète, effective et irréversible.