Taxes sur le rhum

Tribune libre de l'Union des Consommateurs de La Réunion

Pendant que La Région et le Département s'affrontent sur les faxes, les rhumiers s'inquiètent des risques sur leur chiffre d'affaires... les bébés, les enfants et les femmes réunionnaises trinquent (Photo : www.imazpress.com)

En effet, depuis quelques semaines nos politiques s'affrontent à coup de propositions de loi, d'amendements et de coups bas pour taxer ou empêcher l'application de taxes supplémentaires sur les alcools.

Une seule voix s'élève pour affirmer la seule et unique priorité, celle de la santé et de la sécurité de tous, le Docteur Eric Mété.

L'UCOR souhaite apporter et affirmer tout son soutien à ce médecin addictologue qui affirme, comme de nombreux experts, que l'augmentation du prix des alcools est un des leviers pour faire baisser la consommation d'alcool.

Chaque jour qui passe voit augmenter le nombre de femmes et d'enfants battus, de bébés victimes du SAF (syndrome d'alcoolisation foetale), de parents battus par des enfants alcoolisés.

Selon I'ARS l'alcool c'est 450 morts à la Réunion en 2024.

Selon le Préfet de Ia Réunion : sur les 40 morts par an sur les routes 10 morts et 250 blessés sont dus à I'alcool.

Le coût social : 2 milliards d'euros pour La Réunion.

Ça suffit !

Les pistes pour faire baisser la consommation d'alcool sont nombreuses comme entre autres, interdire les piles plates et autres contenants inférieurs à 70 cl ou de diminuer le nombre de points de vente d'alcool.

Toutes les taxes doivent servir directement à donner les moyens de prévenir la consommation d'alcool auprès de tous.

Ces sommes récoltées doivent servir exclusivement à construire des refuges pour les personnes victimes de violences intrafamiliales. A construire des lieux pour recevoir les malades et traiter les addictions.

À I'UCOR nous combattons la Vie Chère mais jamais nous ne lutterons contre l'augmentation du prix de la bouteille d'alcool.

Rien ne doit être placé au-dessus du combat contre les violences intrafamiliales et contre le SAF !