Tianjin : La Région Réunion sacrifie les droits humains sur l'autel du commerce

À l’occasion de la signature officielle d'un mémorandum d’entente entre la Région Réunion et la municipalité chinoise de Tianjin, Christophe Estève, référent Outre-mer de Place publique, exprime sa profonde indignation face à une décision politique qui piétine les valeurs humanistes fondamentales et met délibérément sous le tapis la question des droits humains. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Alors que la présidente de Région, Huguette Bello, qualifie cet accord de "fierté" et de "nouvelle étape importante", Place publique Outre-mer rappelle avec force que la ville de Tianjin est directement documentée par la communauté internationale comme un centre névralgique du système d'assimilation et de travail forcé de la minorité opprimée des Ouïghours. C'est de l’université de Nankai, située à Tianjin, qu'a fuité le rapport détaillant les transferts massifs et coercitifs de main-d'œuvre destinés à briser l'identité de ce peuple.

"On ne peut pas prétendre ouvrir des horizons pour notre jeunesse en liant le destin de notre île à des autorités locales complices de crimes contre l'humanité", déclare Christophe Estève. "La Réunion, terre de liberté issue de l’histoire de l'abolition de l'esclavage, ne peut pas cautionner, par aveuglement économique, le travail forcé et la persécution de masse. C'est une honte pour notre territoire."

À l'instar des combats menés au Parlement européen par Raphaël Glucksmann, Place publique Réunion refuse que la diplomatie territoriale serve de caution morale à un régime autoritaire. Le développement économique et scientifique de La Réunion ne doit jamais se faire au prix du renoncement éthique.

Nous demandons solennellement à la présidente de la Région Réunion de rendre publics l'intégralité des termes de ce mémorandum et d'intégrer des clauses strictes et contraignantes de respect des droits humains dans l'ensemble des partenariats internationaux de la collectivité.

Christophe Estève

Référent Outre-mer de Place publique

Membre de l'assemblée politique nationale de Place publique