"On arrête tout" : les femmes invitées à ne plus rien faire ce mardi

Et si les femmes arrêtaient de travailler, de s'impliquer, de gérer une partie des tâches ménagères ce mardi 13 octobre 2026. C'est en tout cas l'initiative du mouvement international World with Women. L’ensemble des femmes sont invitées à "ne rien faire". L'objectif, rappeler l’importance des femmes dans la société et appeler à plus d’égalité. À La Réunion, les inégalités sont toujours marquées entre les femmes et les hommes. (Photo femme et enfant photo RB imazpress )

Cette journée "off" est inspirée d’une action collective organisée en Islande en 1975, où 90 % des femmes avaient stoppé leur activité. Écoles, entreprises et services avaient dû s'adapter.

- Les femmes de La Réunion et du monde appelées à "ne rien faire" -

"Nous invitons les femmes à poser un jour de congé et à tout arrêter, à ne pas s’occuper des enfants ou des personnes âgées. On arrête de consommer. On arrête tout", explique Marie Eloy, l’une des fondatrices du mouvement World with women.

Dans les faits, World with Women invite les femmes qui le peuvent à cesser également de prendre en charge les tâches domestiques et familiales, afin de rendre visible tout ce qui repose habituellement sur elles. "C’est une première édition, un début. Nous sommes des pionniers et des pionnières. Mais il y en aura d’autres", prévient sa fondatrice.

Elle insiste : "C’est un mouvement citoyen qui n’a pas de présidence et qui a été imaginé par des hommes et des femmes".

- Des rassemblements prévus dans plusieurs villes françaises -

Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes françaises.

À Paris, un grand rassemblement est notamment prévu mardi 13 octobre à 11h30 (13h30 – heure Réunion), place de la Bastille. La Ville de Paris annonce des prises de parole, des panels avec des personnalités engagées et des performances artistiques.

Pour les femmes qui ne peuvent pas s’arrêter, notamment en raison de leur profession ou de contraintes personnelles, le mouvement propose également d’autres formes de mobilisation.

- À La Réunion, des inégalités toujours marquées entre les femmes et les hommes -

À La Réunion, selon des données de l'Insee, si les femmes sont plus diplômées que les hommes, elles continuent à être moins souvent en emploi en 2024.

De plus, lorsqu’elles travaillent, elles exercent des métiers moins qualifiés et moins rémunérateurs.

Les femmes travaillent aussi nettement plus souvent à temps partiel que les hommes. En effet, avec l’arrivée des enfants, ce sont elles qui réduisent leur temps de travail, arrêtent de travailler ou limitent leur recherche d’emploi.

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